Долар слабшає, оскільки трейдери готуються до зустрічі Трампа і Сі, а також до засідань центральних банків

У вівторок долар ослаб напередодні низки засідань центральних банків, які, ймовірно, призведуть до зниження ставок у США, а також через те, що інвестори з обережністю стежать за азіатським турне президента Дональда Трампа, сподіваючись на укладення торговельної угоди з Китаєм.

Єна зміцнилася більш ніж на 0,6% до 151,855 за долар США напередодні засідання Банку Японії цього тижня, на якому центральний банк, як очікується, збереже ставки без змін, але основна увага буде прикута до того, чи надасть він підказки щодо термінів наступного підвищення.

Коментарі міністра фінансів США Скотта Бессента підтримали єну, оскільки він закликав до «здорової монетарної політики» під час зустрічі зі своїм японським колегою Сацукі Катаямою, в черговий раз критикуючи повільні темпи підвищення процентних ставок Банком Японії.

Інвестори також зважували зустріч Трампа з новим прем'єр-міністром Японії Санае Такаїчі в Токіо у вівторок, де він привітав її обіцянку прискорити військове нарощування і підписав угоди про торгівлю та рідкісноземи.

Хоча перші ознаки послаблення торговельних напружень між двома найбільшими економіками світу призвели до зростання ризиків у понеділок, а долар подешевшав порівняно з конкурентами, інвестори побоюються, що будь-яка реальна угода між Китаєм і США може виявитися набагато менш привабливою.

У центрі уваги буде зустріч Трампа і президента Китаю Сі Цзіньпіна в Південній Кореї в четвер. «Я дуже поважаю президента Сі і думаю, що ми укладемо угоду», - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One перед приземленням в Токіо.

Китайські чиновники досі були обережними в коментарях щодо торговельних переговорів з американськими колегами і мало що говорили про можливий результат.

Васу Менон, керуючий директор з інвестиційної стратегії в OCBC, сказав, що, можливо, не буде «ідеального рішення або навіть рішення в деяких випадках, і питання може бути відкладено на потім».

«Коли дві економічні супердержави з рішучими лідерами намагаються укласти угоду, можна уявити, що це не буде простим завданням», - сказав він.

Але Менон додав, що якщо два лідери зможуть досягти певного конкретного прогресу, цього може бути достатньо, щоб задовольнити ринки на даний момент, оскільки інвестори шукають позитивні моменти, щоб підтримати бугаєвий тренд.

Очікування результатів торгових переговорів і передбачуване зниження ставки Федерального резерву на 25 базисних пунктів залишили долар у невигідному становищі. Євро досяг у вівторок тижневого максимуму в 1,1668 долара, а фунт стерлінгів останній раз коштував 1,3368 долара, що на 0,25% вище, ніж в понеділок.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти по відношенню до шести інших валют, знизився на 0,19% до 98,58, продемонструвавши падіння на 0,15% на попередній сесії.

З урахуванням зниження ставки ФРС, ринки будуть уважно стежити за будь-якими ознаками того, що центральний банк може готуватися до згортання програми кількісного жорсткого регулювання.

Увага також буде зосереджена на тому, чи нададуть центральний банк і голова ФРС Джером Пауелл ясності щодо подальшого зниження ставок, оскільки уряд США продовжує припиняти роботу, залишаючи політиків без економічних даних. Трейдери враховують в цінах ще одне зниження в грудні.

«Ми не очікуємо офіційних вказівок щодо грудневого засідання, але якщо голову Пауелла запитають, він, ймовірно, з радістю посилатиметься на вересневі прогнози, які передбачають третє зниження в грудні», - сказав Девід Мерікл, головний економіст Goldman Sachs у США. Минулого місяця ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів.

Європейський центральний банк у четвер майже напевно знову залишить ставки без змін, оскільки трейдери вагаються, чи відновить він пом'якшення політики наступного року.

Австралійський долар, який часто розглядають як показник схильності до ризику, зміцнився на 0,11% до 0,6563 долара, що є двотижневим максимумом. Новозеландський долар трохи подорожчав до 0,5782 долара.