НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Волл-стріт досягла нових максимумів завдяки прибуткам технологічних компаній та оптимізму щодо торгівлі між США і Китаєм

08:08 28.10.2025 |

Фінанси

 

Основні індекси Волл-стріт у понеділок, другий день поспіль, зафіксували рекордні максимуми, оскільки інвестори сподівалися на перспективи укладення торговельної угоди між США і Китаєм і з нетерпінням чекали на тиждень, насичений гучними фінансовими результатами технологічних компаній і очікуваним зниженням процентних ставок у США.

Президент США Дональд Трамп і його китайський колега Сі Цзіньпін мають зустрітися в четвер, щоб узгодити рамки угоди, яка може призупинити введення більш жорстких мит з боку США і обмеження експорту рідкісноземів з боку Китаю, що послабить нервозність ринку навколо торговельної війни і знизить «індекс страху» на Волл-стріт до приблизно місячного мінімуму.

Під час виступів на телебаченні у вихідні міністр фінансів США Скотт Бессент розповів про домовленості щодо купівлі Китаєм американської сої та експорту рідкісноземів після дводенних торговельних переговорів у Малайзії.

За словами Скотта Рена, старшого стратега з глобальних ринків у Wells Fargo Investment Institute в Сент-Луїсі, штат Міссурі, коментарі Бессента, а також майбутня зустріч посилили надії на послаблення напруженості між США і Китаєм.

Прибутки п'яти з «Великої сімки» мегакапіталізованих компаній - Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon та Meta - наприкінці цього тижня випробують стійкість ринкового підйому, який значною мірою залежав від оптимізму щодо зростання та капітальних витрат, пов'язаних зі штучним інтелектом.

«З огляду на те, що п'ять компаній з «Великої сімки» опублікують свої звіти цього тижня, ринок очікує підтвердження того, що всі ці капітальні витрати на штучний інтелект окупляться, а доходи та прибутки від штучного інтелекту будуть отримані», - сказав Рен.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 337,47 пункту, або 0,71%, до 47 544,59. Індекс S&P 500 піднявся на 83,47 пункту, або 1,23%, до 6 875,16, вперше закрившись вище рівня 6 800. Індекс Nasdaq Composite піднявся на 432,59 пункту, або 1,86%, до 23 637,46.

Серед 11 основних секторів S&P 500 три продемонстрували різке зростання. Комунікаційні послуги додали 2,3%, а лідером зростання став Alphabet з 3,6%.

Технології завершили день з 2% зростанням, встановивши новий рекорд, разом з індексом Philadelphia Semiconductor, який додав 2,7%.

Найбільший прогрес у технологічному секторі продемонструвала компанія Qualcomm, яка піднялася на 11% після того, як представила два чіпи штучного інтелекту для центрів обробки даних, які з'являться у продажу наступного року.

Лідер у виробництві чіпів штучного інтелекту Nvidia також піднявся на 2,8% і забезпечив найбільший приріст індексу S&P 500.

Сектор споживчих товарів завершив день зростанням на 1,5%, на чолі з Tesla, яка піднялася на 4,3% на тлі оптимізму щодо переговорів між США і Китаєм.

Однак Крістофер Браун, віце-президент Synovus з інвестицій у приватне управління активами, заявив, що зростання Tesla може бути нетривалим, оскільки акції компанії все ще залишаються дорогими «навіть за умови укладення найкращої торговельної угоди між США і Китаєм».

Відставали сектори споживчих товарів першої необхідності, які втратили 0,27%, та сировини, які завершили день падінням на 0,25%.

Акції американських компаній, що видобувають рідкісноземи, впали, оскільки перспективи укладення угоди між США та Китаєм послабили побоювання щодо перебоїв у постачанні, які сприяли зростанню сектора цього року. Акції Critical Metals завершили день падінням на 13,7%, NioCorp Developments втратили 11,5%, а Ramaco Resources - 2,6%.

Акції китайських компаній, що котируються на біржах США, включаючи Alibaba Group Holding, JD.com, PDD Holdings, піднялися на 2,7-3%, а Baidu - на 4,8%.

Більш стримані дані про інфляцію минулого тижня практично підтвердили прогнози щодо зниження ставки Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів у середу, і інвестори будуть уважно стежити за коментарями голови Джерома Пауелла, щоб знайти підказки щодо зниження ставки в грудні, оскільки закриття уряду США затримує оприлюднення ключових даних.

Серед окремих акцій Keurig Dr Pepper піднялася на 7,6% після підвищення прогнозу річного обсягу продажів і залучення близько 7 млрд доларів для фінансування придбання голландського кавового гіганта JDE Peet's. Акції Lululemon піднялися на 1,8% після того, як виробник спортивного одягу оголосив про партнерство з Національною футбольною лігою.

Акції Janus Henderson піднялися на 11,3% після підтвердження пропозиції про придбання від Trian і General Catalyst.

Акції аргентинських компаній, що котируються на біржах США, стрибнули після перемоги президента Хав'єра Мілея на виборах. YPF подорожчала на 23,8%, Grupo Supervielle - на 48%, а Banco Macro - на 37,6%. Grupo Financiero Galicia подорожчала на 38,7%, а Banco BBVA Argentina - приблизно на 40,8%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,74 до 1. Було зафіксовано 659 нових максимумів і 69 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 2593 акції подорожчали, а 2145 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,21 до 1. S&P 500 зафіксував 37 нових 52-тижневих максимумів і три нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 132 нових максимуми і 57 нових мінімумів.

На американських біржах було продано 19,76 млрд акцій, порівняно з 20,85 млрд у середньому за останні 20 сесій.
За матеріалами: reuters.com
 

