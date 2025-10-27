В Україні з кожної гривні боргу реально вдається стягнути менше однієї копійки

В Україні за перші шість місяців 2025 року на виконання передали понад 5,3 млн проваджень, але реально стягнути борги вдалося лише в 1,1 млн випадків (приблизно кожне п'яте провадження). Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Мінʼюсту.

Йдеться як про нові борги 2025 року (1,75 млн), так і про ті, що "мігрували" з попередніх періодів - близько 3,7 млн.

За підсумками півріччя стягнуто 15,11 млрд грн, тоді як завершено проваджень на 395 млрд грн. Це означає, що значну частину справ закрили без фактичного повернення грошей.

Крім цього, за даними Опендатаботу, рік до року реально стягнуті суми зменшуються.

У 2025 році виконавцям вдається стягнути менше ніж копійку з кожної гривні боргу. Для порівняння, до повномасштабного вторгнення цей показник сягав 2,6 копійки, а у 2023 році - 3 копійки.

Більшість проваджень (983 000 справ) і далі ведуть державні виконавці - 88% від загальної кількості. Приватні виконавці обробляють 12% (130 000 справ) і на них припадає 41% усіх реально стягнутих грошей - понад 6,1 млрд грн.

Торік на виконання потрапила велика кількість судових рішень щодо боргів Росії за завдані війною збитки. Через це загальний обсяг боргів зріс до 1,68 трлн грн, а показник реальних стягнень різко впав.

Керівник юридичного департаменту Опендатаботу Денис Попов зазначив, що подібні справи мають вестися окремо від загальної статистики стягнень, бо "це дозволить об'єктивно оцінювати ефективність системи примусового виконання рішень в Україні".