Фінансові новини
- |
- 27.10.25
- |
- 19:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні з кожної гривні боргу реально вдається стягнути менше однієї копійки
В Україні за перші шість місяців 2025 року на виконання передали понад 5,3 млн проваджень, але реально стягнути борги вдалося лише в 1,1 млн випадків (приблизно кожне п'яте провадження). Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Мінʼюсту.
Йдеться як про нові борги 2025 року (1,75 млн), так і про ті, що "мігрували" з попередніх періодів - близько 3,7 млн.
За підсумками півріччя стягнуто 15,11 млрд грн, тоді як завершено проваджень на 395 млрд грн. Це означає, що значну частину справ закрили без фактичного повернення грошей.
Крім цього, за даними Опендатаботу, рік до року реально стягнуті суми зменшуються.
У 2025 році виконавцям вдається стягнути менше ніж копійку з кожної гривні боргу. Для порівняння, до повномасштабного вторгнення цей показник сягав 2,6 копійки, а у 2023 році - 3 копійки.
Більшість проваджень (983 000 справ) і далі ведуть державні виконавці - 88% від загальної кількості. Приватні виконавці обробляють 12% (130 000 справ) і на них припадає 41% усіх реально стягнутих грошей - понад 6,1 млрд грн.
Торік на виконання потрапила велика кількість судових рішень щодо боргів Росії за завдані війною збитки. Через це загальний обсяг боргів зріс до 1,68 трлн грн, а показник реальних стягнень різко впав.
Керівник юридичного департаменту Опендатаботу Денис Попов зазначив, що подібні справи мають вестися окремо від загальної статистики стягнень, бо "це дозволить об'єктивно оцінювати ефективність системи примусового виконання рішень в Україні".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
ТОП-НОВИНИ
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
|Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|В Україні з кожної гривні боргу реально вдається стягнути менше однієї копійки
|Долар США дешевшає до основних світових валют
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.10.25
|Європейські фондові індекси змінюються різноспрямовано
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0527 грн/$1
|Глава Мінфіну США висміяв посланника Путіна через слова про санкції проти Росії
Бізнес
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR