Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні з кожної гривні боргу реально вдається стягнути менше однієї копійки

17:54 27.10.2025 |

Фінанси, Економіка

В Україні з кожної гривні боргу реально вдається стягнути менше однієї копійки

 

В Україні за перші шість місяців 2025 року на виконання передали понад 5,3 млн проваджень, але реально стягнути борги вдалося лише в 1,1 млн випадків (приблизно кожне п'яте провадження). Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Мінʼюсту.

Йдеться як про нові борги 2025 року (1,75 млн), так і про ті, що "мігрували" з попередніх періодів - близько 3,7 млн.

За підсумками півріччя стягнуто 15,11 млрд грн, тоді як завершено проваджень на 395 млрд грн. Це означає, що значну частину справ закрили без фактичного повернення грошей.

Крім цього, за даними Опендатаботу, рік до року реально стягнуті суми зменшуються.

У 2025 році виконавцям вдається стягнути менше ніж копійку з кожної гривні боргу. Для порівняння, до повномасштабного вторгнення цей показник сягав 2,6 копійки, а у 2023 році - 3 копійки.

В Україні з кожної гривні боргу реально вдається стягнути менше однієї копійки

 

Більшість проваджень (983 000 справ) і далі ведуть державні виконавці - 88% від загальної кількості. Приватні виконавці обробляють 12% (130 000 справ) і на них припадає 41% усіх реально стягнутих грошей - понад 6,1 млрд грн.

Торік на виконання потрапила велика кількість судових рішень щодо боргів Росії за завдані війною збитки. Через це загальний обсяг боргів зріс до 1,68 трлн грн, а показник реальних стягнень різко впав.

Керівник юридичного департаменту Опендатаботу Денис Попов зазначив, що подібні справи мають вестися окремо від загальної статистики стягнень, бо "це дозволить об'єктивно оцінювати ефективність системи примусового виконання рішень в Україні".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,04
EUR 48,9900  0,08 0,16 49,0200  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес