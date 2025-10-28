Долар США дешевшає до основних світових валют

Долар США слабко дешевшає до євро та єни на торгах у понеділок, помітніше послаблюється в парі з фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.

Трейдери стежать за перебігом торговельних переговорів США і Китаю, а також чекають на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться 28-29 жовтня.

Статдані, опубліковані минулої п'ятниці, засвідчили менш суттєве, ніж очікувалося, прискорення інфляції в США у вересні. Темпи зростання споживчих цін у країні минулого місяця підвищилися до 3% у річному вираженні з 2,9% у серпні, повідомило міністерство праці США. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозували посилення інфляції до 3,1%.

Опублікована статистика зміцнила впевненість інвесторів у тому, що ФРС опустить базову відсоткову ставку на кожному з двох засідань, що залишилися цього року.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, імовірність її зниження Федрезервом на 25 б.п. на жовтневому засіданні ринок оцінює в 96,7%, за даними FedWatch.

Цього тижня також відбудеться чергове засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), його підсумки буде підбито 30 жовтня. Незадовго до засідання буде оприлюднено попередні дані про динаміку ВВП єврозони за третій квартал.

Пара євро/долар на 13:55 EET у понеділок торгується на рівні $1,1643 порівняно з $1,1631 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3348 проти $1,3312 за підсумками торгів минулої п'ятниці.

Курс долара в парі з єною знизилася до 152,68 єни проти 152,87 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1036 юаня порівняно з 7,1255 юаня в п'ятницю.