Європейські фондові індекси змінюються різноспрямовано

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не показують єдиної динаміки на торгах у понеділок, інвестори оцінюють ситуацію у світовій торгівлі, статдані та новини компаній.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:42 EET підвищився на 0,02% - до 575,85 пункту.

Німецький DAX додає 0,09%, італійський FTSE MIB - 0,5%, іспанський IBEX 35 - 0,26%. Британський FTSE 100 втрачає 0,04%, французький CAC 40 - 0,19%.

За словами глави Мінфіну США Скотта Бессента, американська і китайська сторони домовилися про основні положення торговельної угоди.

Готова "рамкова угода" для запланованої на четвер зустрічі американського президента Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна, заявив Бессент в ефірі телеканалу NBC News.

Узгоджені положення можуть надати змогу уникнути 100-відсоткових мит на китайські товари та обговорити "багато інших питань", зазначив він.

Тим часом індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни в жовтні зріс до 88,4 пункту з вересневих 87,7 пункту, йдеться в повідомленні мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo.

Опитані Trading Economics аналітики очікували зростання індикатора до 88 пунктів.

Цього тижня трейдери також очікають підсумків чергових засідань Федеральної резервної системи (ФРС) США і Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Акції HSBC дешевшають на 1,1%. Британський банк повідомив, що зафіксує у звітності за третій квартал резерв у розмірі $1,1 млрд на покриття витрат у рамках судових розглядів у справі про фінансову піраміду американця Бернарда Медоффа - найбільшу в історії. Публікація квартального звіту емітента запланована на вівторок.

Швейцарська фармкомпанія Novartis також втрачає 1,1% ринкової вартості після новин про купівлю американської Avidity Biosciences Inc. за $12 млрд.

Капіталізація нафтових гігантів знижується слідом за цінами на нафту: TotalEnergies - на 1,1%, Shell і BP plc - на 0,8%.

Папери Porsche AG дорожчають на 2%. Німецький виробник автомобілів класу "люкс" після закриття ринку в п'ятницю відзвітував про операційний збиток за підсумками третього кварталу, але фіндиректор компанії Йоган Брекнер заявив, що "2025 рік стане найнижчою точкою, за якою відбудеться помітне поліпшення показників Porsche".

Daimler Truck скорочує ринкову вартість на 1%, Mercedes-Benz Group - на 0,1%, Renault, Stellantis і BMW AG - на 0,3%. Ціна акцій Volkswagen AG зростає на 0,4%.

Напівпровідниковий сектор торгується в плюсі, зокрема акції STMicroelectronics (+0,9%), BE Semiconductor Industries (+0,8%), ASML Holding (+1,7%), ASM International (+1,9%) і Infineon Technologies (+1,1%).