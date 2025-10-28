Фінансові новини
- |
- 28.10.25
- |
- 02:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0527 грн/$1
12:38 27.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 27 жовтня 2025 року.
|Показник
|24.10.2025
|27.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.9679
|42.0527
|0.20
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 27 жовтня - 41,9969 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|В Україні з кожної гривні боргу реально вдається стягнути менше однієї копійки
|Долар США дешевшає до основних світових валют
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.10.25
|Європейські фондові індекси змінюються різноспрямовано
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0527 грн/$1
|Глава Мінфіну США висміяв посланника Путіна через слова про санкції проти Росії
Бізнес
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR