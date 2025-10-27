Золото падає на тлі зміцнення долара та сподівань на укладення торговельної угоди між США і Китаєм

Ціни на золото в понеділок впали, оскільки зміцнення долара та ознаки послаблення торговельних напружень між США і Китаєм негативно вплинули на цей метал, який вважається безпечним активом, а інвестори очікують на важливі засідання центральних банків, які мають відбутися наприкінці цього тижня, щоб отримати підказки щодо монетарної політики.

Станом на 05:04 за Гринвічем спотове золото подешевшало на 1% до 4072,65 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні втратили 1,3% до 4085,60 доларів.

Долар США піднявся до більш ніж двотижневого максимуму по відношенню до єни, що зробило золото дорожчим для власників інших валют.

У неділю високопоставлені економічні чиновники Китаю і США обговорили рамки торговельної угоди, яку президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін мають затвердити цього тижня.

«Ця потенційна торговельна угода між США і Китаєм стала справжньою несподіванкою і позитивно здивувала ринки в цілому. Звичайно, зворотний бік медалі полягає в тому, що ці події негативно вплинули на золото», - зазначив аналітик Capital.com Кайл Родда.

«Зараз ринок значно охолов, і настрої нейтралізуються. Причиною такої великої підтримки золота є перспектива м'якої фіскальної та монетарної політики в майбутньому. Якщо ситуація залишиться такою ж, то тенденція до зростання цін на золото має зберегтися».

Очікується, що Федеральний резерв США на засіданні в середу знизить процентні ставки на чверть процентного пункту, і цю думку підкріплює опублікований у п'ятницю звіт про інфляцію, яка виявилася нижчою за очікувану.

Оскільки це зниження ставки вже враховано, ринки очікують на будь-які прогнозні коментарі від голови ФРС Джерома Пауелла.

Золото, яке не приносить доходу, зазвичай виграє в умовах низьких процентних ставок.

SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий фонд, забезпечений золотом, повідомив, що його запаси в п'ятницю знизилися на 0,52% до 1046,93 метричних тонн з 1052,37 тонн у четвер.

В інших секторах спотове срібло подешевшало на 1,3% до 48,04 долара за унцію, платина знизилася на 0,1% до 1604,80 долара, а паладій подешевшав на 0,8% до 1418 доларів.