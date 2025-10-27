Фінансові новини
Азіатські акції зростають на тлі бетів на зниження ставок ФРС та прогресу в торгових переговорах між США і Китаєм; Японія і Південна Корея лідирують
07:47 27.10.2025 |
Азіатські фондові ринки різко зросли в понеділок на тлі широких покупок, підтриманих очікуваннями зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США наприкінці цього тижня та ознаками послаблення торгових напружень між Вашингтоном і Пекіном.
Регіональні ринки також отримали підтримку від рекордного закриття на Волл-стріт минулого тижня. Ф'ючерси на американські акції також піднялися на азіатській сесії.
Ринки в основному враховують зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів наприкінці дводенного засідання в середу, після того як дані про інфляцію в США за вересень виявилися нижчими, ніж очікувалося.
Трейдери в основному врахували це рішення і тепер чекають від ФРС вказівок щодо термінів і розміру подальших знижень.
Ризикові настрої ще більше посилилися після того, як американські та китайські переговорники в Куала-Лумпурі досягли попередньої торговельної угоди протягом вихідних, створивши основу для рішення президентів Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна на саміті, який відбудеться наприкінці цього тижня в Південній Кореї.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що обидві сторони домовилися відкласти нові митні загрози і призупинити заплановані Китаєм обмеження на експорт рідкісноземів.
«Я думаю, що ми укладемо угоду з Китаєм», - заявив Трамп журналістам у неділю.
Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,7%, а Shanghai Composite піднявся на 0,8%.
Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 1%, а субіндекс Hang Seng TECH підскочив на 1,2%.
Японський Nikkei продовжив своє рекордне зростання, підскочивши більш ніж на 2% і вперше перевищивши позначку в 50 000 пунктів. Він піднявся до 50 491,23 пункту.
Японський індекс TOPIX також підскочив до рекордного рівня, піднявшись на 1,7% до 3328,3 пункту.
Інвестори висловили оптимізм щодо того, що новий прем'єр-міністр Сене Такаїчі, яка вважається прихильницею м'якої фіскальної політики, буде наполягати на додаткових стимулюючих заходах для підтримки крихкого відновлення японської економіки.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, минулого тижня її уряд готував пакет фіскальних заходів, який, як очікується, буде спрямований на боротьбу з інфляцією.
У Південній Кореї індекс KOSPI також досяг нового рекордного рівня, піднявшись на 2,3% до 4038,39 пунктів.
Зростання було підтримане значним прибутком гігантів з виробництва мікросхем Samsung Electronics та SK Hynix Inc.
В інших країнах індекс S&P/ASX 200 в Австралії та індекс Straits Times в Сінгапурі зросли на 0,4% кожен.
Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії піднялися перед відкриттям ринку.
