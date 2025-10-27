Долар досяг двотижневого максимуму проти єни на тлі торгових переговорів і засідання ФРС

У понеділок, на початку насиченого тижня глобальних торгових переговорів і засідань центральних банків, долар США піднявся до двотижневого максимуму проти єни.

Австралійський долар піднявся, оскільки ознаки прогресу в торгових переговорах між США і Китаєм підтримали попит на активи з більш високою прибутковістю. Японська ієна впала до рекордного мінімуму проти євро та швейцарського франка.

Очікується, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї в четвер, де вони вирішать питання щодо рамок торговельної угоди, обговореної протягом вихідних. І поки Трамп подорожує Азією, Федеральний резерв США, як очікується, знизить свою базову процентну ставку після оприлюднення в п'ятницю помірних показників інфляції.

«Ми вважаємо, що в найближчому майбутньому долар залишиться стабільним», - сказав в подкасті Маджабін Заман, керівник відділу валютних досліджень ANZ. «Зниження ставок ФРС повністю враховано в цінах на засіданнях в жовтні та грудні. Тому будь-які обережні заяви ФРС, швидше за все, будуть сприяти зміцненню долара США».

Долар подорожчав на 0,15% до 153,07 за єну і досяг 153,17, що є найвищим показником з 10 жовтня. Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно окремих валют, зріс на 0,05% до 98,97.

Курс євро залишився стабільним на рівні 1,1622 долара, тоді як єдина валюта зміцнилася до 178,13 єни, що є історичним максимумом. Швейцарський франк досяг 192,25 єни, що також є рекордом.

Стерлінг зміцнився на 0,04% до 1,3314 долара. Австралійський долар подорожчав на 0,2% проти американського до 0,6528 долара.

У криптовалютах, біткойн подорожчав на 1,6% до 115 157,36 долара, а ефір - на 3,3% до 4198,69 долара.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торговельні переговори, які відбулися в кулуарах саміту Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) в столиці Малайзії Куала-Лумпурі, унеможливили введення США 100% мит на китайський імпорт з 1 листопада.

Бессент також заявив, що очікує, що Китай відкладе на рік введення режиму ліцензування рідкісних земних мінералів і магнітів, поки політика переглядається.

«Очевидно, що ми мали досить ризикований початок тижня, зважаючи на вихідні новини про різні торговельні переговори», - сказав Рей Атрілл, керівник відділу досліджень валютного ринку в Національному банку Австралії. «На даний момент я б сказав, що позитивні настрої щодо ризику все ще, в деякій мірі, негативно впливають на долар США».

Трамп і Сі мають зустрітися в четвер на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Кьонджу, Південна Корея, щоб підписати торговельні умови. Перед цим Трамп відвідає Японію з понеділка і наступного дня проведе саміт з новим прем'єр-міністром країни Санае Такаїчі.

Очікується, що ФРС знизить свою поточну базову процентну ставку з 4% до 4,25% ще на чверть процентного пункту, коли у середу прийматиме рішення щодо політики, і цю думку підкріплюють дані про інфляцію, опубліковані в п'ятницю, які виявилися нижчими за прогнози.

Оскільки це зниження ставки вже враховано в цінах на активи, ринки, ймовірно, будуть більш чутливими до будь-яких прогнозних заяв голови ФРС Джерома Пауелла, оскільки загалом очікується, що центральний банк знизить ставки ще більше на своєму наступному засіданні в грудні.

В Японії центральний банк, ймовірно, обговорить цього тижня, чи настав час для відновлення підвищення ставок, оскільки побоювання щодо рецесії, спричиненої митами, слабшають.

Більшість аналітиків очікують, що Банк Японії, під час свого засідання 29-30 жовтня, збереже свою облікову ставку на рівні 0,5%. Прем'єр-міністр Такаїчі закликав Банк Японії до співпраці в досягненні інфляції, що більше обумовлена зростанням заробітної плати.