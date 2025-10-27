Фінансові новини
27.10.25
- 10:13
- RSS
- мапа сайту
Глава Мінфіну США висміяв посланника Путіна через слова про санкції проти Росії
08:50 27.10.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Кирила Дмитрієва "російським пропагандистом", коментуючи його слова про нібито відсутність шкоди для російської економіки від санкцій.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю CBS News.
Ведуча попросила Бессента прокоментувати слова посланника Владіміра Путіна про те, що останні санкції США "абсолютно не вплинуть на економіку Росії".
"Я думаю, що Росія відчує наслідки негайно. Можу сказати вам, що ми вже бачимо, як Індія повністю припинила закупівлю російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів припинили", - сказав він.
Далі міністр фінансів США назвав Дмитрієва "російським пропагандистом" і додав, що той і не може казати про реальний вплив санкцій на економіку Росії.
"Звичайно, російська економіка - це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція, здається, перевищує 20%, і все, що ми робимо, змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Російську військову машину фінансує нафта, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки", - сказав Бессент.
Він також розповів, що Росія не змогла захистити економіку від санкцій, а її доходи від нафти "знизилися на 20% у порівнянні з минулим роком", а нові санкції "можуть знизити їх ще на 20 або 30%".
Адміністрація Трампа в середу ввела санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл", закликавши Москву погодитися на негайне припинення вогню у війні з Україною.
Після анонсу санкцій індійські НПЗ, як повідомляли, почали перевіряти своїх постачальників, а деякі китайські компанії принаймні тимчасово поставили на паузу закупівлю російської нафти.
