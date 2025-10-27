Авторизация

Волл-стріт зафіксувала рекордні максимуми на тлі низької інфляції та стабільних прибутків

07:20 27.10.2025 |

Фінанси

 
Нижчі, ніж очікувалося, дані про інфляцію та оптимістичні корпоративні прибутки підняли всі три основні індекси акцій США до рекордних максимумів у п'ятницю, створивши передумови для оприлюднення звітів про прибутки наступного тижня та очікуваного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

Індекси S&P 500 і Nasdaq зафіксували найбільше тижневе зростання з серпня, а індекс Dow, що включає акції провідних компаній, продемонстрував найбільший стрибок з червня.

Індекс споживчих цін Міністерства праці у вересні залишився високим, але був дещо нижчим, ніж очікували аналітики, що заспокоїло побоювання щодо надмірного впливу мит на інфляцію і практично гарантувало зниження ставки на 25 базисних пунктів за підсумками засідання ФРС з питань монетарної політики наступного тижня.

Звіт про ІСЦ надав рідкісний набір офіційних даних США, оскільки публікація даних загалом зупинилася під час поточного закриття уряду, спричиненого бюджетною кризою в Конгресі.

«Ми отримали хороші новини щодо інфляції, оскільки сприятливі дані ІСЦ відкрили шлях для зниження ставок ФРС наступного тижня і, ймовірно, в грудні», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі.

Сезон звітності за третій квартал набрав обертів: за даними LSEG, свої звіти опублікували 143 компанії з індексу S&P 500.

Аналітики зараз очікують, що в третьому кварталі прибуток S&P 500 зросте на 10,4% в річному вимірі. Це значне поліпшення порівняно з прогнозами річного зростання на 8,8% станом на 1 жовтня, згідно з даними LSEG.

«Це був вражаючий початок сезону звітності», - додав Детрік. «Ми бачимо, що 87% компаній перевершили очікування за прибутком і 83% - за виручкою, що виправдовує зростання, яке ми спостерігали цього року, і, ймовірно, відкриває шлях до сильного зростання наприкінці року».

У списку звітів про прибутки наступного тижня - гучні результати Meta Platforms, Microsoft, Alphabet, Amazon.com і Apple - п'яти компаній із групи «Великої сімки» мегакапіталізованих акцій із високим імпульсом зростання. Серед інших компаній, що впливають на ринок, - промислові підприємства Caterpillar і Boeing.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 472,51 пункту, або 1,01 %, до 47 207,12, S&P 500 - на 53,25 пункту, або 0,79%, до 6791,69, а Nasdaq Composite - на 263,07 пункту, або 1,15%, до 23 204,87.

Alphabet зміцнив свої позиції після того, як Anthropic розширив угоду про використання до мільйона чіпів штучного інтелекту Google для навчання свого чат-бота Claude. Акції Alphabet подорожчали на 2,7%.

Coinbase Global отримала 9,8% зростання після того, як JPMorgan підвищив рейтинг акцій з «нейтрального» до «переважного».

Deckers Outdoor прогнозує річний обсяг продажів нижче оцінок Волл-стріт, що призвело до падіння акцій виробника кросівок Hoka на 15,2%.

Ford підскочив на 12,2% після того, як перевершив очікування щодо прибутку в третьому кварталі. General Dynamics також перевершив прогнози, що призвело до зростання його акцій на 2,7%.

Alaska Air впав на 6,1% після того, як авіакомпанія знизила свій річний прогноз.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,18 до 1. На NYSE було зафіксовано 540 нових максимумів і 53 нових мінімуми.

На Nasdaq 3193 акції подорожчали, а 1450 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,2 до 1.

S&P 500 зафіксував 34 нових 52-тижневих максимуми і 4 нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 124 нових максимуми і 44 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,04 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,75 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на 24.10.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,16 0,38 42,0950  0,16 0,38
EUR 48,9100  0,27 0,56 48,9400  0,27 0,55

