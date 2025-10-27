Волл-стріт зафіксувала рекордні максимуми на тлі низької інфляції та стабільних прибутків

Нижчі, ніж очікувалося, дані про інфляцію та оптимістичні корпоративні прибутки підняли всі три основні індекси акцій США до рекордних максимумів у п'ятницю, створивши передумови для оприлюднення звітів про прибутки наступного тижня та очікуваного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

Індекси S&P 500 і Nasdaq зафіксували найбільше тижневе зростання з серпня, а індекс Dow, що включає акції провідних компаній, продемонстрував найбільший стрибок з червня.

Індекс споживчих цін Міністерства праці у вересні залишився високим, але був дещо нижчим, ніж очікували аналітики, що заспокоїло побоювання щодо надмірного впливу мит на інфляцію і практично гарантувало зниження ставки на 25 базисних пунктів за підсумками засідання ФРС з питань монетарної політики наступного тижня.

Звіт про ІСЦ надав рідкісний набір офіційних даних США, оскільки публікація даних загалом зупинилася під час поточного закриття уряду, спричиненого бюджетною кризою в Конгресі.

«Ми отримали хороші новини щодо інфляції, оскільки сприятливі дані ІСЦ відкрили шлях для зниження ставок ФРС наступного тижня і, ймовірно, в грудні», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі.

Сезон звітності за третій квартал набрав обертів: за даними LSEG, свої звіти опублікували 143 компанії з індексу S&P 500.

Аналітики зараз очікують, що в третьому кварталі прибуток S&P 500 зросте на 10,4% в річному вимірі. Це значне поліпшення порівняно з прогнозами річного зростання на 8,8% станом на 1 жовтня, згідно з даними LSEG.

«Це був вражаючий початок сезону звітності», - додав Детрік. «Ми бачимо, що 87% компаній перевершили очікування за прибутком і 83% - за виручкою, що виправдовує зростання, яке ми спостерігали цього року, і, ймовірно, відкриває шлях до сильного зростання наприкінці року».

У списку звітів про прибутки наступного тижня - гучні результати Meta Platforms, Microsoft, Alphabet, Amazon.com і Apple - п'яти компаній із групи «Великої сімки» мегакапіталізованих акцій із високим імпульсом зростання. Серед інших компаній, що впливають на ринок, - промислові підприємства Caterpillar і Boeing.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 472,51 пункту, або 1,01 %, до 47 207,12, S&P 500 - на 53,25 пункту, або 0,79%, до 6791,69, а Nasdaq Composite - на 263,07 пункту, або 1,15%, до 23 204,87.

Alphabet зміцнив свої позиції після того, як Anthropic розширив угоду про використання до мільйона чіпів штучного інтелекту Google для навчання свого чат-бота Claude. Акції Alphabet подорожчали на 2,7%.

Coinbase Global отримала 9,8% зростання після того, як JPMorgan підвищив рейтинг акцій з «нейтрального» до «переважного».

Deckers Outdoor прогнозує річний обсяг продажів нижче оцінок Волл-стріт, що призвело до падіння акцій виробника кросівок Hoka на 15,2%.

Ford підскочив на 12,2% після того, як перевершив очікування щодо прибутку в третьому кварталі. General Dynamics також перевершив прогнози, що призвело до зростання його акцій на 2,7%.

Alaska Air впав на 6,1% після того, як авіакомпанія знизила свій річний прогноз.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,18 до 1. На NYSE було зафіксовано 540 нових максимумів і 53 нових мінімуми.

На Nasdaq 3193 акції подорожчали, а 1450 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,2 до 1.

S&P 500 зафіксував 34 нових 52-тижневих максимуми і 4 нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 124 нових максимуми і 44 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,04 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,75 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.