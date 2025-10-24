Фінансові новини
- 24.10.25
- 18:43
- RSS
- мапа сайту
Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 8 коп. до 58,60 грн/л, на дизельне пальне - на 8 коп. до 55,76 грн/л
17:36 24.10.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,41 грн/л; бензин марки А-95 - 58,6 грн/л (здешевшав на 8 коп.); бензин марки А-92 - 57,25 грн/л; дизельне пальне - 55,76 грн/л (здешевшало на 8 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,4 грн/л, що на 4 коп. менше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,49 грн/л; дизпальне - 56,49 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 54,9 грн/л; автогаз - 32,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,49 грн/л; дизпальне - 50,42 грн/л; автогаз - 32,38 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
