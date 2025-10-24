Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 8 коп. до 58,60 грн/л, на дизельне пальне - на 8 коп. до 55,76 грн/л

Заборгованість майнерів біткоїна зросла з $2,1 млрд до $12,7 млрд лише за минулі 12 місяців, випливає зі свіжого звіту VanEck. За словами аналітиків, зростання боргу пов'язане з інвестиціями в ШІ-інфраструктуру та обладнання для видобутку криптовалюти.