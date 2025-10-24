Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США залишається в плюсі до основних валют

15:44 24.10.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США залишається на позитивній території в парах з євро, фунтом стерлінгів та єною вдень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Основна увага ринку спрямована на публікацію вересневих даних про динаміку споживчих цін у США, які мають бути оприлюднені о 15:30 к. ч.

Спочатку публікація звіту була запланована на 15 жовтня, проте 1 жовтня Бюро статистики (BLS) міністерства праці США, яке публікує його, призупинило роботу через відсутність фінансування в контексті загального урядового шатдауну.

Пізніше The Wall Street Journal із посиланням на джерело повідомила, що BLS для підготовки цього звіту поверне на роботу частину співробітників, яких відправили у відпустку через шатдаун у неоплачувану відпустку.

Саме відомство 10 жовтня заявило, що опублікує ці дані через два тижні, щоб забезпечити "точність і своєчасність виплати допомоги".

Дані щодо інфляції необхідні владі США, щоб до 1 листопада розрахувати виплати за програмою соціального забезпечення (Social Security), які прив'язані до темпів зростання цін. Вони також впливають на ухвалення рішень як у приватному, так і в державному секторі. Федеральна резервна система орієнтується на показники інфляції під час визначення подальшого курсу грошово-кредитної політики.

Наступного тижня Федрезерв має ухвалити рішення щодо рівня базової процентної ставки. Ринок оцінює ймовірність її зниження в 96,7%, за даними CME FedWatch.

Інвестори також продовжують стежити за новинами зі сфери міжнародної торгівлі. Білий дім підтвердив у четвер, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном наступного тижня.

Крім того, напередодні Трамп заявив про припинення всіх торговельних переговорів із Канадою. Його обурило використання в канадській рекламі висловлювань 40-го президента США Рональда Рейгана про мита.

Євро за даними на 15:13 кв торгується на рівні $1,1613 порівняно з $1,1619 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився до $1,3308 з $1,3325 напередодні.

Вартість долара в парі з єною збільшилася до 152,89 єни проти 152,59 єни за підсумками попередніх торгів.

Споживчі ціни в Японії у вересні збільшилися на 2,9% у річному вираженні. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 2,7% у серпні.

Підйом цін без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) також посилився до 2,9% з 2,7%. Це збіглося з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

Банк Японії проведе засідання з грошово-кредитної політики наступного тижня. Аналітики та учасники ринку вважають, що регулятор залишить процентні ставки без змін.

Тиск на єну чинять очікування, що новий прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті наступного місяця представить масштабний пакет заходів підтримки економіки і загалом проводитиме стимулювальну бюджетну політику.

Курс американської валюти до офшорного юаня піднявся до 7,1255 юаня з 7,1247 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5673  0,07 0,17 42,1473  0,07 0,18
EUR 48,4117  0,08 0,17 49,0670  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9700  0,06 0,16 41,9950  0,06 0,14
EUR 48,7250  0,09 0,17 48,7600  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес