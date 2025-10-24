Фінансові новини
24.10.25
16:39
RSS
мапа сайту
Долар США залишається в плюсі до основних валют
15:44 24.10.2025 |
Курс долара США залишається на позитивній території в парах з євро, фунтом стерлінгів та єною вдень у п'ятницю.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.
Основна увага ринку спрямована на публікацію вересневих даних про динаміку споживчих цін у США, які мають бути оприлюднені о 15:30 к. ч.
Спочатку публікація звіту була запланована на 15 жовтня, проте 1 жовтня Бюро статистики (BLS) міністерства праці США, яке публікує його, призупинило роботу через відсутність фінансування в контексті загального урядового шатдауну.
Пізніше The Wall Street Journal із посиланням на джерело повідомила, що BLS для підготовки цього звіту поверне на роботу частину співробітників, яких відправили у відпустку через шатдаун у неоплачувану відпустку.
Саме відомство 10 жовтня заявило, що опублікує ці дані через два тижні, щоб забезпечити "точність і своєчасність виплати допомоги".
Дані щодо інфляції необхідні владі США, щоб до 1 листопада розрахувати виплати за програмою соціального забезпечення (Social Security), які прив'язані до темпів зростання цін. Вони також впливають на ухвалення рішень як у приватному, так і в державному секторі. Федеральна резервна система орієнтується на показники інфляції під час визначення подальшого курсу грошово-кредитної політики.
Наступного тижня Федрезерв має ухвалити рішення щодо рівня базової процентної ставки. Ринок оцінює ймовірність її зниження в 96,7%, за даними CME FedWatch.
Інвестори також продовжують стежити за новинами зі сфери міжнародної торгівлі. Білий дім підтвердив у четвер, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном наступного тижня.
Крім того, напередодні Трамп заявив про припинення всіх торговельних переговорів із Канадою. Його обурило використання в канадській рекламі висловлювань 40-го президента США Рональда Рейгана про мита.
Євро за даними на 15:13 кв торгується на рівні $1,1613 порівняно з $1,1619 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара опустився до $1,3308 з $1,3325 напередодні.
Вартість долара в парі з єною збільшилася до 152,89 єни проти 152,59 єни за підсумками попередніх торгів.
Споживчі ціни в Японії у вересні збільшилися на 2,9% у річному вираженні. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 2,7% у серпні.
Підйом цін без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) також посилився до 2,9% з 2,7%. Це збіглося з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.
Банк Японії проведе засідання з грошово-кредитної політики наступного тижня. Аналітики та учасники ринку вважають, що регулятор залишить процентні ставки без змін.
Тиск на єну чинять очікування, що новий прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті наступного місяця представить масштабний пакет заходів підтримки економіки і загалом проводитиме стимулювальну бюджетну політику.
Курс американської валюти до офшорного юаня піднявся до 7,1255 юаня з 7,1247 юаня напередодні.
