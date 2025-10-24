Європейські фондові індекси знижуються

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються, інвестори оцінюють статдані, новини та фінансові результати компаній.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:28 EET опустився на 0,13% - до 573,66 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,04%, німецький DAX - 0,13%, французький CAC 40 - 0,43%, італійський FTSE MIB - 0,23%, іспанський IBEX 35 - 0,27%.

Опубліковані в п'ятницю індекси менеджерів із закупівель (PMI) засвідчили тривале зростання ділової активності в єврозоні в жовтні. Попереднє значення зведеного PMI, що розраховується HCOB і S&P Global, збільшилося до максимальних з травня 2024 року 52,2 пункту порівняно з 51,2 пункту в серпні. Промисловий PMI піднявся до 50 пунктів із 49,8 пункту, індикатор сфери послуг - до максимальних із серпня 2024 року 52,6 пункту з 51,3 пункту.

У Німеччині зведений PMI у жовтні підвищився до 53,8 пункту з 52 пунктів місяцем раніше, до максимуму з травня 2023 року. Промисловий індекс збільшився до 49,6 пункту з 49,5, PMI сфери послуг - до 54,5 пункту з 51,5.

Зведений PMI у Франції опустився до 46,8 пункту з 48,1 пункту у вересні. Промисловий PMI збільшився до 48,3 пункту з 48,2, тоді як індекс сектора послуг знизився до 47,1 пункту з 48,5.

Індекс споживчої довіри у Франції в жовтні підвищився до 90 пунктів з 88 пунктів у вересні, до максимуму з квітня.

У Великій Британії індекс споживчої довіри в жовтні збільшився до мінус 17 пунктів порівняно з мінус 19 пунктами місяцем раніше, за даними аналітичної компанії NIQ GfK.

Роздрібний продаж у Великій Британії у вересні підвищився на 0,5% відносно попереднього місяця, повідомило Національне статистичне управління (ONS). Продаі зростає четвертий місяць поспіль і досяг максимуму з липня 2022 року. Аналітики в середньому прогнозували зниження на 0,2%, повідомляє Trading Economics.

Британський зведений PMI у жовтні попередньо становив 51,1 пункту проти 50,1 пункту у вересні. Індекс промислового сектора піднявся до 49,6 пункту з 46,2, сфери послуг - 51,1 пункту з 50,8.

Інвестори очікують виходу даних щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані о 15:30 к.ч.. Звіт міністерства торгівлі становитиме особливий інтерес з огляду на те, що публікацію офіційних даних призупинено через шатдаун, який може затягнутися до листопада через майбутню поїздку президента США Дональда Трампа в Азію.

Найбільше зростання в складі індексу Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій шведського постачальника устаткування для стоматологічної галузі Lifco AB, що додають 8,2% на його сильній звітності.

Помітно зростають у ціні папери Lagercrantz Group (+7,9%), Valeo (+6,5%), Saab (+6%).

Британський NatWest нарощує капіталізацію на 3,2%. Доподатковий операційний прибуток банку підскочив на 30% і помітно перевищив очікування аналітиків. NatWest також поліпшив прогноз на поточний рік.

Акції французької Sanofi дорожчають на 1,7%. Прибуток від основних операцій фармкомпанії (показник, що уважно відслідковується та не враховує зношення активів, списання, витрати на реструктуризацію і разові чинники) у третьому кварталі підвищився на 4% у річному зіставленні та з розрахунку на акцію становив 2,91 євро за середнього прогнозу експертів у 2,65 євро.

Вартість паперів італійської Eni піднімається на 2,4%. Нафтогазова компанія поліпшила річний прогноз видобутку і збільшила buyback на 300 млн євро на тлі обнадійливих результатів за минулий квартал.

Акції UBS дешевшають на 0,3%. Раніше швейцарський банк повідомив про зміни в складі керівництва і, зокрема, про призначення Беатріс Мартін, яка очолює підрозділ непрофільних активів, головним операційним директором.

Виробник ліфтового обладнання Schindler втрачає 2,1% ринкової вартості. Його квартальні показники виявилися слабшими за прогнози ринку.

Папери хімкомпанії Sika піднімаються в ціні на 0,2%, хоча її результати за перші дев'ять місяців року не виправдали очікувань аналітиків. Sika повідомила про намір провести реструктуризацію своїх операцій на слабких ринках, що передбачає скорочення до 1,5 тис. робочих місць.

Капіталізація норвезької алюмінієвої Norsk Hydro скорочується на 3,9% після невтішної квартальної звітності. Скоригована EBITDA компанії впала майже на 20% на тлі зміцнення норвезької крони і зниження цін на алюміній і виявилася нижчою за консенсус-прогноз експертів.