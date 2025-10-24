Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,9679 грн/$1
12:41 24.10.2025
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 24 жовтня 2025 року.
|Показник
|23.10.2025
|24.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.8536
|41.9679
|0.27
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 24 жовтня - 41,8970 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
