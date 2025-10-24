НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,9679 грн/$1

Ціни на золото знизилися і перебувають на шляху до першого тижневого падіння за 10 тижнів під тиском зміцнення долара і у зв'язку з тим, що учасники ринку вирівнюють позиції напередодні оприлюднення важливого звіту про інфляцію в США, який має бути опублікований сьогодні.