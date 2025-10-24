Вклади українців у банках вперше перевищили 1,5 трильйона гривень

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України вперше перевищила позначку 1,5 трильйона гривень. Станом на 1 жовтня цього року показник досяг 1 515,4 мільярда гривень, повідомив у четвер Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

За дев'ять місяців 2025 року вклади громадян зросли на 123,2 мільярда гривень - це найбільший приріст за останні три роки в аналогічних періодах. Лише за вересень українці поклали в банки додаткові 23,4 мільярда гривень.

Більшість заощаджень - майже 998 мільярдів гривень - зберігається в національній валюті. Вклади в іноземній валюті становлять 517,4 мільярда гривень.

Статистика показує значну нерівність у розподілі коштів: 41% вкладників мають на рахунках менш як 10 гривень, тоді як 0,6% клієнтів банків з вкладами понад 600 000 гривень контролюють більше ніж половину всіх заощаджень у банківській системі.

Розмір вкладу, грн. Вкладники, % Сума вкладів, % до 10 грн 41,12 0,00 від 10 до 200 000 грн 56,93 27,64 від 200 000 до 400 000 грн 0,97 12,87 від 400 000 до 600 000 грн 0,38 8,68 понад 600 000 грн 0,60 50,81 Всього 100,00 100,00

Більшість українців оформлюють вклади до запитання, які можна зняти в будь-який момент без втрати відсотків, - це понад 70% від усіх депозитів.