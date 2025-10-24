Авторизация

Золото може перервати дев'ятитижневу серію зростання на тлі очікування даних про інфляцію в США

08:47 24.10.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото в п'ятницю знизилися і перебувають на шляху до першого тижневого падіння за 10 тижнів під тиском зміцнення долара і у зв'язку з тим, що учасники ринку вирівнюють позиції напередодні оприлюднення важливого звіту про інфляцію в США, який має бути опублікований сьогодні.

Станом на 07:04 EET спотове золото подешевшало на 0,2% до 4116,09 доларів за унцію. Цього тижня золото подешевшало на 3%, що є найбільшим тижневим падінням з середини травня.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подешевшали на 0,4% до 4131,10 доларів за унцію.

Індекс долара зріс третю сесію поспіль, що зробило золото дорожчим для власників інших валют.

«Зустріч лідерів США і Китаю має непогані шанси на деескалацію торговельних напружень, що сприяє зміцненню долара і зменшенню попиту на золото як безпечний актив», - сказав головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наступного тижня в рамках поїздки до Азії, повідомив у четвер Білий дім.

Торговельні напруження між Вашингтоном і Пекіном посилюються, про що свідчать взаємні заходи відплати, оголошені обома сторонами.

Зараз увага прикута до звіту про індекс споживчих цін (CPI) у США, який, як очікується, покаже, що базова інфляція у вересні залишилася на рівні 3,1%. Звіт був відкладений через закриття уряду.

Інвестори майже повністю врахували зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні Федеральної резервної системи наступного тижня.

«З точки зору золота, помірний показник ІСЦ буде вітатися, оскільки це дозволить ФРС зберегти курс на два зниження ставок до кінця року», - сказав Уотер.

«Але будь-які позитивні сюрпризи в інфляції, ймовірно, призведуть до подальшого зростання долара, що може негативно позначитися на золоті».

Золото, як правило, дорожчає, коли процентні ставки низькі, оскільки вони знижують альтернативні витрати на утримання бездохідних злитків.

У той же час, спотове срібло подешевшало на 0,5% до 48,67 долара за унцію і перебуває на шляху до найгіршого тижня з березня, подешевшавши на 6% за тиждень.

Платина подорожчала на 0,3% до 1630,60 долара в п'ятницю, а паладій подешевшав на 1,8% до 1430,35 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на вчора, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

