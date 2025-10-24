Акції в Азії зростають, оскільки новини про зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна послаблюють торговельні побоювання. У центрі уваги - індекс споживчих цін Японії

Акції в Азії в п'ятницю широко зросли, на чолі з технологічними акціями, оскільки новини про те, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з китайським колегою Сі Цзіньпіном наступного тижня, допомогли послабити торговельні напруження.

Інвестори також проаналізували останні дані про інфляцію та виробничу активність Японії, очікуючи на ключові показники інфляції в США, які будуть оприлюднені сьогодні.

Регіональні ринки слідували за зростанням на Волл-стріт, де оптимістичні корпоративні прибутки, в тому числі від технологічного гіганта Intel Corporation, підтримали схильність до ризику.

Станом на 04:35 EET ф'ючерси на американські акції зросли на азіатських торгах.

Білий дім підтвердив у четвер, що Трамп зустрінеться з Сі в Південній Кореї під час саміту АТЕС наступного тижня, що підбадьорило ринки після нещодавнього посилення торговельних суперечок між США і Китаєм.

Запланована зустріч відбувається після погрози Вашингтона ввести 100% мита на деякі китайські товари та введення Пекіном обмежень на експорт рідкісних земних металів. Перспектива відновлення діалогу підняла надії інвесторів на деескалацію торговельних суперечок, які затьмарили глобальні перспективи.

Південнокорейський індекс KOSPI очолив регіональне зростання, піднявшись на понад 2% і досягнувши нового рекордного рівня в 3924,83 пункти. Акції гіганта з виробництва мікросхем Samsung Electronics подорожчали на 2%, а акції SK Hynix - на понад 6%.

Китайські акції подорожчали після того, як Комуністична партія оприлюднила новий п'ятирічний економічний план, в якому акцент зроблено на передовому виробництві, технологічній самодостатності та посиленні внутрішнього попиту.

Ця політична стратегія підкріпила оптимізм щодо того, що Пекін прагне підтримувати зростання за допомогою структурних реформ та інновацій.

Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,5%, а індекс Shanghai Composite - на 0,3%.

Індекс Hang Seng у Гонконзі зріс на 0,6%, а субіндекс Hang Seng TECH підскочив на 1,5%.

В Японії економічні дані показали неоднозначну картину. Дані свідчать, що базові споживчі ціни у вересні зросли на 2,9% порівняно з попереднім роком, а більш широкий показник «базовий-базовий», що виключає продукти харчування та енергоносії, зріс на 3,0%.

Ці показники залишаються вище цільового рівня Банку Японії в 2%, що підживлює очікування, що політики можуть продовжити обговорення можливого жорсткого регулювання.

З інших новин, промислова активність Японії в жовтні впала до найнижчого рівня за 19 місяців, що свідчить про продовження скорочення промислового виробництва. Індекс PMI у сфері послуг також знизився, але залишився сильним на тлі стійкого внутрішнього попиту.

Ці дані з'явилися після того, як на початку цього тижня Санае Такаїчі була приведена до присяги як новий прем'єр-міністр Японії, а її м'яка політична позиція привернула увагу інвесторів.

Як повідомляється, її уряд готує великий пакет стимулів, спрямований на зниження інфляції, інвестиції в високі технології та національну безпеку.

Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 1,3% у п'ятницю, а більш широкий індекс TOPIX зріс на 0,6%.

В інших країнах австралійський S&P/ASX 200 в основному залишався стабільним, а індекс Straits Times у Сінгапурі зріс на 0,3%.

Ф'ючерси, пов'язані з індійським Nifty 50, трохи зросли перед відкриттям ринку.

Зараз увага інвесторів прикута до даних індексу споживчих цін у США, які будуть опубліковані пізніше в п'ятницю. Ця публікація буде мати вирішальне значення для формування очікувань щодо політики Федерального резерву напередодні рішення центрального банку про ставки наступного тижня.