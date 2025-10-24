Долар стабільний, оскільки трейдери готуються до оприлюднення даних про інфляцію в США

У п'ятницю долар США залишається стабільним, демонструючи невелике тижневе зростання проти основних конкурентів, оскільки інвестори готуються до оприлюднення затриманих даних про інфляцію, які навряд чи завадять Федеральному резерву знизити процентні ставки наступного тижня.

Побоювання щодо торговельної війни знову стали актуальними після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що всі торговельні переговори з Канадою припинені через те, що він назвав шахрайською рекламою, в якій колишній президент Рональд Рейган негативно висловився про мита.

Канадський долар дещо ослаб до 1,4015 за долар США, але загальна реакція ринку була досить стриманою. Увага інвесторів залишається зосередженою на майбутній зустрічі Трампа і президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Зустріч наступного тижня в Південній Кореї породила певні очікування щодо вирішення ескалації торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

«Якщо судити з зустрічі президента Трампа з президентом Путіним, ми очікуємо, що принаймні деякі питання залишаться невирішеними», - сказав Джозеф Капурсо, глава відділу міжнародної економіки в Commonwealth Bank of Australia.

«На наш погляд, найкращим результатом буде чергове торговельне перемир'я... Ми не очікуємо позитивного результату від зустрічі. Ми вважаємо, що очікування ринку також низькі, що означає лише помірну реакцію валют наступного тижня».

Інвестори очікують на оприлюднення індексу споживчих цін (CPI) у США за вересень, яке відбудеться пізніше в п'ятницю, і прогнозують зростання загального показника на 0,4% та базового показника на 0,3% у місячному вимірі.

Бюро статистики праці США заявило минулого тижня, що опублікує звіт про інфляцію, незважаючи на закриття уряду, яке триває вже четвертий тиждень, щоб допомогти Адміністрації соціального забезпечення з щорічним коригуванням вартості життя на 2026 рік для мільйонів пенсіонерів та інших отримувачів пільг.

Хоча аналітики не очікують, що ці дані завадять ФРС знизити ставки на 25 базисних пунктів наступного тижня, вони можуть дати підказки щодо того, що центральний банк може зробити на своєму грудневому засіданні.

Трейдери майже повністю враховують зниження ставок наступного тижня і ще одне на грудневому засіданні.

«Потрібна значна несподіванка, щоб ринок змінив свою думку щодо додаткового зниження процентних ставок ФРС», - сказав Жюльєн Лафарг, головний ринковий стратег Barclays Private Bank.

Курс євро майже не змінився і склав 1,160775 долара, але за тиждень він знизився майже на 0,3%. Курс фунта стерлінгів залишився незмінним на рівні 1,3331 долара, а за тиждень знизився на 0,8%.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти по відношенню до шести інших валют, за тиждень зріс на 0,37%. Останній показник становив 98,92.

Нові санкції США проти основних російських постачальників «Роснефть» і «Лукойл» у зв'язку з війною Росії в Україні спричинили різке зростання цін на нафту, що стало наслідком британських санкцій проти цих двох компаній минулого тижня.

Це негативно вплинуло на валюти, пов'язані з імпортом нафти, включаючи єну. Доля єни також пов'язана з політикою нового прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі, яку багато хто вважає прихильницею м'якої фіскальної та монетарної політики.

Японська єна ослабла до двотижневого мінімуму і востаннє коштувала 152,90 за долар США. Дані, опубліковані раніше в п'ятницю, показали, що базові споживчі ціни в Японії залишилися вище цільового показника центрального банку в 2%, що підтримує очікування щодо підвищення ставок у найближчому майбутньому.

Такаїчі готує пакет економічних стимулів, який, ймовірно, перевищить торішні 92 млрд доларів, щоб допомогти домогосподарствам боротися з інфляцією, повідомили Reuters у середу джерела в уряді, ознайомлені з планом.

Це може стати перешкодою для Банку Японії для підвищення процентних ставок наступного тижня, і трейдери оцінюють ймовірність підвищення лише в 19%.

«З огляду на те, що адміністрація Такаїчі прагне тісної координації між урядом і Банком Японії, Банк Японії може утриматися від підвищення процентних ставок до тих пір, поки економічний пакет, запропонований Такаїчі, не буде прийнятий парламентом», - сказав Капурсо з CBA.