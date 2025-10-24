Волл-стріт завершила день зростанням на тлі неоднозначних фінансових результатів та підтвердження зустрічі Трампа і Сі

У четвер Волл-стріт продемонструвала зростання, оскільки інвестори обмірковували неоднозначні фінансові результати компаній та мінливі геополітичні проблеми.

Всі три основні індекси США закрилися зростанням, а завдяки сильній позиції технологічних компаній лідирував індекс Nasdaq. Однак найвищі результати продемонстрував індекс малих компаній Russell 2000.

Індекси набрали обертів після того, як Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наступного тижня в рамках своєї поїздки по Азії.

Останніми днями торговельні напруження між Вашингтоном і Пекіном загострювалися, про що свідчили взаємні заходи відплати, оголошені обома сторонами. Підтвердження того, що два лідери зустрінуться наступного тижня, здається, послабило ці напруження.

Трамп оголосив санкції проти російських нафтових компаній, що ознаменувало різку зміну політики щодо посилення тиску на Москву через її війну проти України, що посилило геополітичні конфлікти і спричинило стрибок світових цін на нафту.

«Підтвердження зустрічі Трампа і Сі є явно позитивним», - сказав Закарі Хілл, керівник відділу управління портфелем інвестицій Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна. «Це хороший контрольний пункт для настроїв, які були дуже мінливими щодо торгівлі і, очевидно, відіграють важливу роль сьогодні».

«Крім того, прибутки в цілому були дуже високими», - додав Хілл. «І це підтримує ринок з фундаментальної точки зору».

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 144,20 пункти, або 0,31%, до 46 734,61, S&P 500 піднявся на 39,03 пункти, або 0,58%, до 6 738,43, а Nasdaq Composite піднявся на 201,40 пункти, або 0,89%, до 22 941,80.

Сезон звітності за третій квартал набрав повних обертів.

Акції Tesla відскочили, додавши 2,3% після того, як компанія не досягла прогнозованого прибутку в третьому кварталі. Виробник електромобілів був першим з групи «Великої сімки» мегакапіталізованих акцій, які становлять більше третини ринкової капіталізації S&P 500.

IBM впав на 0,9% після повідомлення про уповільнення в своєму ключовому сегменті хмарного програмного забезпечення, що затьмарило перевищення прогнозованого прибутку.

Наразі трохи більше чверті компаній з індексу S&P 500 опублікували результати за третій квартал. Згідно з даними LSEG, 86% з них перевершили консенсусні очікування.

В цілому аналітики зараз очікують зростання прибутку S&P 500 у третьому кварталі на 9,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що вище за їх оцінку зростання на 8,8%, станом на 1 жовтня, згідно з LSEG.

Що стосується інших звітів, то страхова компанія Molina Healthcare впала на 17,5% після того, як знизила свій прогноз річного прибутку.

Honeywell підвищив свій прогноз річного прибутку на тлі високого попиту в аерокосмічній галузі, що призвело до зростання вартості його акцій на 6,8%.

Акції American Airlines подорожчали на 5,6% після того, як авіаперевізник підвищив свій прогноз річного прибутку, тоді як акції Southwest Airlines подешевшали на 6,3%, незважаючи на несподіваний квартальний прибуток і рекордні продажі в поточному кварталі.

Акції T-Mobile подешевшали на 3,3%, навіть після того, як кількість абонентів бездротового зв'язку телекомунікаційної компанії перевищила очікування аналітиків.

Dow повідомила про менший, ніж очікувалося, квартальний збиток, оскільки скорочення витрат і збільшення обсягів допомогли компенсувати слабкість цін на хімічну продукцію. Акції компанії підскочили на 13,0%.

Акції компаній, що займаються квантовими обчисленнями, підскочили після того, як Wall Street Journal повідомив, що адміністрація Трампа веде переговори з декількома з них про придбання частки в капіталі в обмін на федеральне фінансування.

IonQ, D-Wave Quantum, Quantum Computing і Rigetti Computing додали від 7,1% до 13,8%.

Енергетичні компанії, підтримані стрімким зростанням цін на нафту після введення Трампом санкцій проти російської нафти, продемонстрували найбільший відсотковий приріст серед 11 основних секторів S&P 500, піднявшись на 1,3%. Великі нафтові компанії Exxon Mobil і Chevron подорожчали на 1,1% і 0,6% відповідно.

Незалежна нафтова компанія Valero Energy, яка повідомила про кращі, ніж очікувалося, прибутки за третій квартал, зросла на 7,0%.

Зростання геополітичної нестабільності протягом останнього року позитивно вплинуло на акції аерокосмічної та оборонної галузей. Індекс S&P 500 Aerospace and Defense зріс на 2,2%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,05 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 259 нових максимумів і 55 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 3009 акцій подорожчали, а 1618 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,86 до 1.

S&P 500 зафіксував 15 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 70 нових максимумів і 75 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,07 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,62 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.