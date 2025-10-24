Мінфін провів аукціон з обміну ОВДП на 15,5 мільярда

Міністерство фінансів України 22 жовтня 2025 року провело четвертий аукціон із обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Попит з боку учасників ринку був високим - подано 21 заявку на загальну суму 17 млрд грн, із яких задоволено заявки на 15,5 млрд грн.

Інвесторам було запропоновано обміняти облігації із погашенням 5 листопада 2025 року на нові папери з терміном обігу до 25 липня 2029 року. Новий випуск має дохідність 14,89% річних і передбачає купонний платіж 74,45 грн на кожну облігацію кожні півроку.

За підсумками аукціону середньозважена дохідність розміщених облігацій склала 14,89%, а гранична - 15,00%. Усі заявки інвесторів були задоволені.

У межах обміну до Міністерства фінансів буде зараховано для погашення та анулювання облігації з терміном погашення 5 листопада 2025 року на суму 14,18 млрд грн (14 184 871 шт.).

Проведення switch-аукціонів є важливим інструментом ефективного управління державним боргом. Такі операції дають змогу зменшити короткострокове боргове навантаження на бюджет, зробити графік погашень більш збалансованим і підвищити передбачуваність та стійкість державних фінансів. Водночас вони сприяють розвитку внутрішнього ринку державних запозичень і зміцнюють довіру інвесторів до державних цінних паперів України.