НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін провів аукціон з обміну ОВДП на 15,5 мільярда

23:47 23.10.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 22 жовтня 2025 року провело четвертий аукціон із обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Попит з боку учасників ринку був високим - подано 21 заявку на загальну суму 17 млрд грн, із яких задоволено заявки на 15,5 млрд грн.

Інвесторам було запропоновано обміняти облігації із погашенням 5 листопада 2025 року на нові папери з терміном обігу до 25 липня 2029 року. Новий випуск має дохідність 14,89% річних і передбачає купонний платіж 74,45 грн на кожну облігацію кожні півроку.

За підсумками аукціону середньозважена дохідність розміщених облігацій склала 14,89%, а гранична - 15,00%. Усі заявки інвесторів були задоволені.

У межах обміну до Міністерства фінансів буде зараховано для погашення та анулювання облігації з терміном погашення 5 листопада 2025 року на суму 14,18 млрд грн (14 184 871 шт.).

Проведення switch-аукціонів є важливим інструментом ефективного управління державним боргом. Такі операції дають змогу зменшити короткострокове боргове навантаження на бюджет, зробити графік погашень більш збалансованим і підвищити передбачуваність та стійкість державних фінансів. Водночас вони сприяють розвитку внутрішнього ринку державних запозичень і зміцнюють довіру інвесторів до державних цінних паперів України.

 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на вчора, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

