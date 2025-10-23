Впровадженню е-гривні в Україні завадила війна – Пишний

Впровадження електронної гривні в Україні було відкладене через війну. Про це заявив глава правління НБУ Андрій Пишний на пресконференції 23 жовтня.

За словами Пишного, НБУ хоче перейняти успішний досвід регуляторів інших країн з цього питання.

"Так, війна. Ми наразі вважаємо, що саме війна дає нам підстави відтермінувати запровадження цього. Цей час ми використаємо для того, щоб знайти якомога краще технічне рішення, щоб подивитись на досвід, який наразі напрацьовується у інших центральних банках. [...] Саме через війну і з огляду на ті інвестиції, які може потребувати це рішення, правління Національного банку відтермінувало відповідне запровадження", - заявив глава Нацбанку.