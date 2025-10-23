Фінансові новини
- |
- 23.10.25
- |
- 17:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки очікують на приплив залучених коштів та прогнозують незмінність їх вартості – результати Опитування про банківське фондування
16:31 23.10.2025 |
Банки в ІІІ кварталі зафіксували зростання обсягів та вартості залучених коштів клієнтів і очікують на їх подальший приплив за сталої вартості. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування.
Більшість респондентів повідомили про зростання обсягу залучень у ІІІ кварталі з боку домогосподарств і корпорацій. Обсяги оптового фондування також зростали другий квартал поспіль.
Вартість коштів від населення підтримувала залучення цього фондування, натомість ціна гальмувала залучення від бізнесу.
Рекордна частка банків повідомила, що очікує припливу коштів у наступному кварталі загалом, як з боку населення, так і бізнесу.
Обсяг оптового фондування за очікуваннями респондентів також зросте, однак менша частка банків планувала його залучення.
За оцінками банків, зросла середня вартість залучень від населення та бізнесу, а вартість оптових коштів не змінилася.
Респонденти не очікують на зміну вартості фондування в цілому в наступному кварталі, однак окремі великі фінустанови припускають збільшення вартості залучених коштів населення.
Частка фондування в іноземній валюті протягом кварталу зменшилася, і банки очікують продовження цієї тенденції в останні три місяці року.
Фінустанови зауважили про зростання строковості залучених коштів другий квартал поспіль і прогнозують збільшення цього показника в наступні 12 місяців.
Майже всі банки відзначили зростання загального обсягу капіталу за останніх 12 місяців та очікують збереження цієї тенденції. Ключовим чинником збільшення обсягу капіталу в майбутньому респонденти вкотре назвали прибутковість.
Більшість фінустанов очікують на зниження вартості капіталу в майбутньому.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
|Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців
|Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»
|ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Банки очікують на приплив залучених коштів та прогнозують незмінність їх вартості – результати Опитування про банківське фондування
|Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована - НБУ
|НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р - до $59,2 млрд
|НБУ очікувано вп'яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026
|Ринки акцій Європи переважно зростають на звітностях
|У Раді не вистачило голосів, щоб розглянути питання про відкликання Дубінського з посади у Комітеті
Бізнес
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти