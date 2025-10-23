Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована - НБУ

Національний банк України (НБУ) оцінює жовтневе послаблення гривні на 1,5% як сезонне коливання та зазначає, що з початку року національна валюта загалом зміцнилася на 0,65%, а ситуація на валютному ринку залишається контрольованою.

"Зараз під дією сезонного чинника спостерігається незначна девальвація, яка з початку поточного місяця становить 1,5%, але з початку року революція гривні становить 0,65%... Ситуація на ринку контрольована", - сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу у четвер.

За його словами, протягом року динаміка курсу залишалася керованою: після короткочасної девальвації на початку року пропозиція валюти поступово зросла, що дозволило гривні перейти у стабільний боковий тренд.

Він наголосив, що Нацбанк і надалі дотримуватиметься політики керованої гнучкості курсу, яка сприяє досягненню цілі зниження інфляції до 5%.

"Коливання гривні узгоджуються із загальносвітовими тенденціями: послаблення долара США до євро впливає на динаміку гривні, і така взаємодія є природною для ринку", - зазначив перщий заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, дедалі більша частка зовнішньоторговельних розрахунків України відбувається у євро, що також впливає на структуру валютного ринку.

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня - 41,7550 грн/$1, протягом торгів у четвер на міжбанківському ринку гривня дешевшала до рівня 41,9325 грн/$1.