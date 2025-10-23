Авторизация

Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована - НБУ

16:26 23.10.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) оцінює жовтневе послаблення гривні на 1,5% як сезонне коливання та зазначає, що з початку року національна валюта загалом зміцнилася на 0,65%, а ситуація на валютному ринку залишається контрольованою.

"Зараз під дією сезонного чинника спостерігається незначна девальвація, яка з початку поточного місяця становить 1,5%, але з початку року революція гривні становить 0,65%... Ситуація на ринку контрольована", - сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу у четвер.

За його словами, протягом року динаміка курсу залишалася керованою: після короткочасної девальвації на початку року пропозиція валюти поступово зросла, що дозволило гривні перейти у стабільний боковий тренд.

Він наголосив, що Нацбанк і надалі дотримуватиметься політики керованої гнучкості курсу, яка сприяє досягненню цілі зниження інфляції до 5%.

"Коливання гривні узгоджуються із загальносвітовими тенденціями: послаблення долара США до євро впливає на динаміку гривні, і така взаємодія є природною для ринку", - зазначив перщий заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, дедалі більша частка зовнішньоторговельних розрахунків України відбувається у євро, що також впливає на структуру валютного ринку.

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня - 41,7550 грн/$1, протягом торгів у четвер на міжбанківському ринку гривня дешевшала до рівня 41,9325 грн/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

