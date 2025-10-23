Фінансові новини
НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р - до $59,2 млрд
14:58 23.10.2025 |
Національний банк України (НБУ) підвищив прогноз міжнародних резервів на 2026 рік з $44,7 млрд до $52,2 млрд, на 2027 рік - із $45,2 млрд до $59,2 млрд, очікуючи на стабільне надходження міжнародного фінансування, зокрема за рахунок "репараційної позики" на основі знерухомлених російських активів.
"Обсяги міжнародної допомоги нині достатні, щоб фінансувати дефіцит бюджету без емісії та підтримувати адекватний рівень резервів", - зазначив Нацбанк у пресрелізі в четвер.
Регулятор підкреслив, що міжнародна підтримка України зберігається: у серпні-жовтні держава отримала понад $13 млрд зовнішнього фінансування, а до кінця року очікується ще майже $15 млрд.
НБУ очікує, що у найближчі роки Україна зберігатиме стабільні обсяги міжнародного фінансування, зокрема завдяки "репараційним позикам" із заморожених російських активів, що дасть змогу покривати дефіцит бюджету без емісії та підтримувати достатній рівень резервів для стійкості валютного ринку.
Станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України становили $46,5 млрд, за місяць вони зросли на 1,1%.
В оновленому прогнозі НБУ очікує дефіцит сальдо поточного рахунку у $36,6 млрд на 2025 рік порівняно з профіцитом $34,6 млрд у липневих оцінках.
Прогноз на 2026 рік також було переглянуто у бік зниження: очікуваний дефіцит збільшено з $34,9 млрд до $35,3 млрд.
