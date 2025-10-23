Ринки акцій Європи переважно зростають на звітностях

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно зростають у четвер, увага інвесторів зосереджена на корпоративних звітах.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:45 EET підвищився на 0,15% - до 573,12 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,4%, французький CAC 40 - 0,24%, італійський FTSE MIB - 0,31%. Німецький DAX втрачає 0,35%, іспанський IBEX 35 - 0,1%.

Індекс ділової довіри у Франції в жовтні зріс до 101 пункту з переглянутих 97 пунктів місяцем раніше, повідомило в четвер Національне статистичне управління Insee. Показник оновив максимум із березня 2024 року. Експерти прогнозували 96 пунктів, зазначає Trading Economics.

Акції Kering, квартальні результати якої перевершили прогнози ринку, дорожчають на 8,7% на початку торгів. Французький власник модних брендів знизив виручку в третьому кварталі на 10% - до 3,42 млрд євро, а продаж його найбільшого бренду Gucci впав на 18% і становив 1,34 млрд євро. Аналітики, яких опитало FactSet, очікували 3,31 млрд євро і 1,32 млрд євро відповідно.

Французька оборонна Thales нарощує капіталізацію на 1,1%. Її замовлення за дев'ять місяців поточного року зросли на 8% - до 16,76 млрд євро. Консенсус-прогноз, представлений самою компанією, передбачав 15,72 млрд євро. Вона також підтвердила власні річні прогнози.

Ціна паперів Unilever підвищується на 1,8% в Амстердамі та на 1,6% у Лондоні. Один із провідних світових постачальників товарів повсякденного попиту скоротив виручку в третьому кварталі на 3,5%, що трохи не виправдало очікування ринку, але зростання цін на продукцію компанії їх перевищило. Крім того, Unilever підтвердила прогноз на 2025 рік.

Ринкова вартість фінської Nokia збільшується на 8,6%. Чистий прибуток і виручка постачальника телекомунікаційного обладнання за минулий квартал перевершили прогнози завдяки доходам у сфері мережевої інфраструктури.

Акції шведського виробника легкових автомобілів Volvo Car підскочили на 30,1%. Компанія збільшила чистий прибуток у липні-вересні до 5,2 млрд шведських крон ($552 млн) порівняно з 4,21 млрд крон роком раніше. Операційний прибуток зріс на 11%, а виручка перевершила очікування аналітиків.

Ринкова вартість нафтових гігантів зростає слідом за цінами на нафту: BP plc (SPB: BP) - на 3,1%, Shell - на 3,2%, TotalEnergies - на 2,1%.

Капіталізація німецької SAP скорочується на 2,5%, хоча найбільший світовий виробник програмного забезпечення для управління підприємствами збільшив виручку на 7% минулого кварталу. Компанія погіршила річний прогноз доходів "хмарного" бізнесу без урахування валютних коливань.

Папери швейцарської Roche Holding дешевшають на 3%. Виручка фармкомпанії в липні-вересні виявилася гіршою за очікування ринку.

Французька Dassault Systemes втрачає 16,7% ринкової вартості - найбільше у складі загальноєвропейського індексу - після зниження річного прогнозу виручки.

Котирування акцій іншої французької компанії - Carrefour - знижуються на 3,8%. Найбільший продовольчий ритейлер Європи відзвітував про уповільнення зростання виручки в третьому кварталі до 2,1% з 4,4% кварталом раніше на тлі зниження цін у Франції та високих відсоткових ставок у Бразилії. Водночас компанія підтвердила прогнози на поточний рік.

