У Раді не вистачило голосів, щоб розглянути питання про відкликання Дубінського з посади у Комітеті

Верховна Рада України не змогла включити до порядку денного постанову про відкликання нардепа Олександра Дубінського (позафракційний) з посади заступника голови та члена Комітету з питань фінансів податкової та митної політики.

Для прийняття рішення не вистачило голосів - "за" проголосувало 220 депутатів.

Раніше повідомлялося, що Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді відкликати народного депутата Дубінського з посади заступника голови та члена комітету.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань передало до суду справу Дубінського та його колишнього помічника за обвинуваченням у сприянні незаконному перетину кордону іншій особі. Дубінський перебуває під вартою.

