Фінансові новини
- |
- 23.10.25
- |
- 15:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
У Раді не вистачило голосів, щоб розглянути питання про відкликання Дубінського з посади у Комітеті
13:15 23.10.2025 |
Верховна Рада України не змогла включити до порядку денного постанову про відкликання нардепа Олександра Дубінського (позафракційний) з посади заступника голови та члена Комітету з питань фінансів податкової та митної політики.
Для прийняття рішення не вистачило голосів - "за" проголосувало 220 депутатів.
Раніше повідомлялося, що Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді відкликати народного депутата Дубінського з посади заступника голови та члена комітету.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань передало до суду справу Дубінського та його колишнього помічника за обвинуваченням у сприянні незаконному перетину кордону іншій особі. Дубінський перебуває під вартою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
|Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців
|Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»
|ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р - до $59,2 млрд
|НБУ очікувано вп'яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026
|Ринки акцій Європи переважно зростають на звітностях
|У Раді не вистачило голосів, щоб розглянути питання про відкликання Дубінського з посади у Комітеті
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8536 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.10.25
|Золото подешевшало на тлі зміцнення долара, увага прикута до даних про інфляцію в США
Бізнес
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти