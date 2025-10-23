Фінансові новини
23.10.25
15:57
RSS
мапа сайту
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8536 грн/$1
13:13 23.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 жовтня 2025 року.
|Показник
|22.10.2025
|23.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7428
|41.8536
|0.27
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 23 жовтня - 41,755 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
