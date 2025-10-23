Золото подешевшало на тлі зміцнення долара, увага прикута до даних про інфляцію в США

Ціни на золото в четвер трохи знизилися під тиском зміцнення долара, оскільки інвестори очікують на оприлюднення ключових даних про інфляцію в США наприкінці цього тижня, щоб отримати більше підказок щодо курсу процентних ставок.

Станом на 05:02 за Гринвічем спотове золото подешевшало на 0,1% до 4089,21 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 1% до 4104,70 долара за унцію.

Індекс долара зріс на 0,2% щодо своїх конкурентів, що зробило золото дорожчим для власників інших валют.

«Ми спостерігаємо корекцію, яка є нормальною після недавнього зростання цін на золото, і все ще існує певний тиск на зниження. Ми очікуємо, що ціни стабілізуються і продовжать свій висхідний тренд», - сказав генеральний директор GoldSilver Central Брайан Лан.

«На даний момент ми все ще оптимістично налаштовані щодо золота в довгостроковій перспективі, але в короткостроковій перспективі інвестори повинні бути обережними, оскільки волатильність є високою».

Звіт про індекс споживчих цін (CPI) у США, який має бути опублікований у п'ятницю після затримки через закриття уряду, як очікується, покаже, що базова інфляція у вересні залишилася на рівні 3,1%.

Інвестори майже повністю врахували зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні Федеральної резервної системи наступного тижня.

Золото, як правило, дорожчає, коли процентні ставки низькі, оскільки вони знижують альтернативні витрати на утримання не прибуткового золота.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що сподівається досягти торговельної угоди з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і що під час їхньої зустрічі в Південній Кореї наступного тижня він підніме питання про закупівлі Китаєм російської нафти.

Тим часом адміністрація Трампа розглядає план обмеження широкого спектру експорту програмного забезпечення до Китаю, від ноутбуків до реактивних двигунів, у відповідь на останні обмеження Пекіна на експорт рідкісних земель.

Трамп вперше за свій другий термін ввів санкції проти Росії, пов'язані з Україною, спрямовані проти нафтових компаній «Лукойл» і «Роснефть».

Ціни на золото зросли цього року приблизно на 56%, досягнувши в понеділок рекордного рівня 4381,21 долара за унцію, що було підтримано геополітичною та економічною невизначеністю, ставками на зниження ставок і стійкими покупками центрального банку.

В інших регіонах спотове срібло подорожчало на 0,1% до 48,56 долара за унцію, платина подешевшала на 1% до 1605,66 долара, а паладій втратив 1,7% до 1433,91 долара.