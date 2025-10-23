Азіатські акції падають на тлі поновлення торговельних напружень між США і Китаєм. Nikkei зазнав найбільших втрат

Більшість азіатських фондових ринків продовжили падіння в четвер, причому акції Японії і Китаю очолили зниження, оскільки, за повідомленнями, Вашингтон знову посилив торговельні напруження з Пекіном.

Тим часом південнокорейські акції змінили курс і впали більш ніж на 1% після рекордних максимумів на початку дня, після того як центральний банк країни, як і очікувалося, залишив процентні ставки без змін.

Регіональний розпродаж також був викликаний падінням на Волл-стріт, де неоднозначні звіти про прибутки, включаючи різке падіння прибутку Tesla, негативно вплинули на настрої інвесторів.

Ф'ючерси на американські фондові індекси торгувалися практично без змін.

Адміністрація Дональда Трампа, як повідомляється, розглядає план обмеження широкого спектру експорту програмного забезпечення до Китаю, включаючи ноутбуки, реактивні двигуни та інші високотехнологічні продукти, у відповідь на останні обмеження Пекіна на експорт рідкісноземів.

У повідомленні Reuters йдеться, що ці заходи все ще обговорюються і можуть бути оголошені як засіб тиску, а не негайно введені в дію.

Поновлення торговельних напружень відбувається напередодні можливої зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Китаю Сі Цзіньпіна. Хоча Трамп висловив оптимізм щодо переговорів, він також визнав, що зустріч може не відбутися.

Цей крок підкреслює нестабільність торговельних відносин між США і Китаєм і ризикує ще більше розбурхати світові ринки.

Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився на 0,6%, а Shanghai Composite - на 0,7%.

Гонконгський Hang Seng знизився на 0,2% під впливом падіння субіндексу Hang Seng TECH на 0,8%.

В Японії індекс Nikkei 225 в четвер впав на 1,5%, продовживши падіння після досягнення рекордного максимуму на початку цього тижня. Більш широкий індекс TOPIX впав на 0,5%.

Недавнє зростання було викликане оптимізмом щодо економічної політики нового прем'єр-міністра Санае Такаїчі, але побоювання щодо фіксації прибутку і стійкості зростання призвели до продажів.

У середу агентство Reuters повідомило, що Такаїчі готує масштабний пакет економічних стимулів, спрямований на стримування інфляції та підтримку домогосподарств. Очікується, що пакет перевищить торішній план на 13,9 трлн єн і буде зосереджений на заходах проти інфляції.

Індекс KOSPI Південної Кореї впав на 1%, змінивши курс після невеликого зростання до нового рекордного рівня в 3895,09 пунктів.

Банк Кореї залишив свою ключову процентну ставку без змін на рівні 2,5% на третьому поспіль засіданні, але попередив про чергове зниження в найближчі три місяці. Це рішення відповідало очікуванням ринку, а деякі аналітики прогнозували зниження ставки в листопаді.

Індекс S&P/ASX 200 в Австралії та індекс Straits Times в Сінгапурі практично не змінилися.

Індійський індекс Nifty 50 у четвер зріс на 0,7%, в основному всупереч регіональній тенденції.

Крім того, інвестори з обережністю очікують на дані індексу споживчих цін (CPI) у США, які будуть ретельно відстежуватися напередодні засідання Федеральної резервної системи наступного тижня, на якому, як очікується, буде прийнято рішення про зниження ставки.