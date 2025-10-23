Долар зростає напередодні публікації даних про споживчі ціни та новин про торгівлю

У четвер долар зріс по відношенню до основних валют, оскільки трейдери чекають на затримку публікації даних про споживчу інфляцію в США в п'ятницю, одночасно аналізуючи загрози введення мит між Вашингтоном і Пекіном.

Єна ослабла до тижневого мінімуму по відношенню до долара, оскільки ринок очікує деталей великого пакету стимулів від нового прем'єр-міністра Санае Такаїчі, яка, на думку багатьох, підтримує фіскальне та монетарне пом'якшення.

Фунт стерлінгів залишався під тиском після того, як британські дані в середу показали, що споживча інфляція в минулому місяці залишилася на рівні 3,8%, всупереч прогнозам економістів про її прискорення.

Трейдери поспішили оцінити ймовірність зниження ставок Банком Англії на засіданні в грудні на 75% - що значно вище, ніж 46% до оприлюднення даних, - хоча в четвер ця ймовірність знизилася до 61%.

Індекс долара США, який вимірює вартість валюти відносно єни, фунта стерлінгів, євро та трьох інших валют, зріс на 0,05% до 98,979.

Долар подорожчав на 0,17% до 152,21 єни, а раніше вперше з 14 жовтня досяг 152,26 ієни.

Фунт стерлінгів подешевшав на 0,09% до 1,3345 долара. Євро подешевшав на 0,06% до 1,1604 долара.

Адміністрація Трампа розглядає можливість введення обмежень на широкий спектр експорту програмного забезпечення до Китаю, від ноутбуків до реактивних двигунів, у відповідь на останній раунд обмежень Пекіна на експорт рідкісних земель, повідомило агентство Reuters у середу.

Реакція валютного ринку, однак, була в основному оптимістичною: традиційні безпечні активи, такі як єна та швейцарський франк, не отримали значної підтримки, а золото продовжило відступати від рекордного максимуму.

«Торговельні напруження залишаються рушійною силою волатильності на ринках, (але) можна з упевненістю стверджувати, що учасники ринку очікують, що ці загрози не втіляться в життя», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com.

«Вони розглядаються як політика балансування на межі і спосіб просування переговорів».

Тим часом дефіцит офіційних макроекономічних даних США триває, оскільки урядова криза наближається до 23-го дня, хоча індекс споживчих цін має бути опублікований у п'ятницю, з запізненням на понад тиждень. Інші дані, такі як щомісячні дані про заробітну плату, взагалі не були опубліковані.

«Ринки стоять на місці. Немає багато надійних новин», - сказав стратег National Australia Bank Гевін Френд.

І навіть звіт про індекс споживчих цін «майже не береться до уваги», оскільки, незалежно від того, що він показує, «всі вважають, що ФРС знизить ставку наступного тижня і, ймовірно, знову в грудні», - сказав Френд.

Імовірність зниження процентної ставки ФРС на чверть процентного пункту, яка випливає з ринку, становить 97% на 29 жовтня. Загалом на решту року передбачається зниження на 48,5 базисних пунктів.

Банк Японії приймає рішення щодо політики 30 жовтня, і трейдери оцінюють ймовірність підвищення ставки на чверть процентного пункту приблизно як 1 до 5.

Економісти загалом вважають, що новий прем'єр-міністр не затримає підвищення ставок Банком Японії, але більшість все ще очікує, що наступне підвищення відбудеться не раніше грудня, а найпопулярнішим варіантом є січень, згідно з останнім опитуванням Reuters.

Такаїчі готує пакет економічних стимулів, який, ймовірно, перевищить торішні 92 млрд доларів, щоб допомогти домогосподарствам боротися з інфляцією, повідомили Reuters у середу джерела в уряді, ознайомлені з планом.

За словами джерел, точний обсяг пакету ще остаточно не визначений. Він може бути оголошений вже наступного місяця.