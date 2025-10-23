Волл-стріт завершила день зниженням на тлі неоднозначних фінансових результатів та відновлення торговельних напружень між США та Китаєм

Волл-стріт завершила день зниженням у середу, оскільки хвиля неоднозначних фінансових результатів, включаючи розчаровуючі показники Netflix, послабила схильність інвесторів до ризику, які оцінювали повідомлення про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість обмеження експорту до Китаю товарів, виготовлених за допомогою американського програмного забезпечення.

Всі три основні індекси акцій США поглибили свої втрати після оприлюднення цього повідомлення, причому слабкість акцій технологічних та комунікаційних компаній найбільше вплинула на зниження індексу Nasdaq.

Нові обмеження на експорт, які охоплюватимуть широкий спектр товарів, від ноутбуків до реактивних двигунів, є одними з заходів, що розглядаються у відповідь на останній раунд обмежень Пекіна на експорт рідкісноземів, і знаменують чергове загострення торговельних напружень між двома найбільшими економіками світу.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що, на його думку, зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном буде «дуже успішною», але також зазначив, що, можливо, зустріч у Південній Кореї наприкінці цього місяця не відбудеться.

Торговий конфлікт між Вашингтоном і Пекіном «триває і, ймовірно, продовжиться до потенційної зустрічі Трампа і Сі», - сказав Том Хейнлін, національний інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі. «До того ж, деякі технологічні компанії повідомили про невтішні результати».

«Але це був досить хороший сезон звітності, і (акції) не так вже й далекі від історичних максимумів», - додав Хейнлін. «Ми не радимо інвесторам змінювати свої розподіли на основі такого дня, як сьогодні».

У цьому контексті Netflix впав на 10,1% після того, як стрімінгова компанія не виправдала очікувань щодо квартального прибутку, що викликало занепокоєння щодо завищеної оцінки.

Texas Instruments опублікував нижчі, ніж очікувалося, прогнози щодо доходів і прибутку, що призвело до падіння акцій виробника мікросхем на 5,6%.

Індекс Philadelphia Semiconductor, який цього року перевершив загальний ринок завдяки ажіотажу навколо штучного інтелекту, впав на 2,4%. Індекс чіпів досяг рекордного рівня в понеділок.

Tesla, перша з групи «Великої сімки» акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, яка опублікувала результати за третій квартал, продемонструвала вищі, ніж очікувалося, доходи, оскільки закінчення терміну дії податкових пільг стимулює продажі електромобілів у США. Акції компанії впали на 0,5% під час подовжених торгів.

Intuitive Surgical підскочила на 13,9% після того, як компанія опублікувала результати за третій квартал, які перевершили очікування.

AT&T впала на 1,9%, незважаючи на те, що в третьому кварталі вона додала більше абонентів бездротового зв'язку, ніж очікувалося.

Сезон звітності за третій квартал в розпалі, і 86% компаній, які вже опублікували свої результати, перевершили прогнози Волл-стріт.

За останніми даними LSEG, аналітики зараз очікують, що загальний приріст прибутку S&P 500 за третій квартал складе 9,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що є покращенням у порівнянні з прогнозом річного приросту на рівні 8,8% станом на 1 жовтня.

«Ви отримуєте високі оцінки, досягаючи цих очікувань, і в цілому компанії досі відповідають цим очікуванням або перевищують їх», - сказав Хейнлін. «А ті, хто цього не зробив, не отримують винагороди від інвесторів, які не відрізняються терпінням».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 334,33 пункти, або 0,71%, до 46 590,41, S&P 500 втратив 35,95 пункту, або 0,53%, до 6 699,40, а Nasdaq Composite втратив 213,27 пункту, або 0,93%, до 22 740,40.

З 11 основних секторів S&P 500 найбільше впали промислові компанії, а найбільший відсотковий приріст продемонструвала енергетика.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,47 до 1. На NYSE було зафіксовано 142 нових максимуми та 63 нових мінімуми.

На біржі Nasdaq 1362 акції подорожчали, а 3275 подешевшали, причому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,4 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 14 нових 52-тижневих максимумів і три нових мінімуми, а індекс Nasdaq Composite - 45 нових максимумів і 116 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 24,76 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,60 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.