Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ: оцінки банками приросту кредитування - на історичному максимумі

 

Банки оптимістичні стосовно розвитку кредитування та планують і далі збільшувати кредитні портфелі й пом'якшувати кредитні стандарти з огляду на загострення конкуренції. Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування за ІІІ квартал.

За результатами опитування банки очікують на зростання кредитів бізнесу - баланс відповідей став найвищим за всю історію спостережень із 2015 року.

Попит на кредити корпорацій протягом ІІІ кварталу дещо підвищився, і респонденти прогнозують його зростання в наступному кварталі на всі види кредитів бізнесу, крім валютних.

Попит населення на кредити також зріс, і банки очікують на подальше його зростання.

Боргове навантаження бізнесу, на думку респондентів, незмінно помірне, а закредитованість домогосподарств - низька.

Кредитні стандарти для бізнесу протягом ІІІ кварталу пом'якшувалися, переважно великими банками для довгострокових позик і кредитів великим підприємствам. Банки планують дещо послабити стандарти і в наступному кварталі, передусім для МСП та короткострокових позик.

Кредитні стандарти для споживчих позик також пом'якшено, водночас для іпотеки вони не змінилися. Надалі банки очікують пом'якшення стандартів і для споживчих кредитів, і для іпотеки.

Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому збільшився, для кредитів домогосподарствам - підвищився для іпотеки, однак майже не змінився для споживчих позик.

Згідно з оцінками банків протягом кварталу збільшилися операційний та кредитний ризики, натомість вперше з початку 2021 року зафіксовано послаблення валютного ризику. У наступному кварталі респонденти очікують на зростання операційного та кредитного ризиків, а також на певне посилення валютного ризику, водночас ризик ліквідності зменшиться.
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес