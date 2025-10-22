НБУ: оцінки банками приросту кредитування - на історичному максимумі

Банки оптимістичні стосовно розвитку кредитування та планують і далі збільшувати кредитні портфелі й пом'якшувати кредитні стандарти з огляду на загострення конкуренції. Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування за ІІІ квартал.

За результатами опитування банки очікують на зростання кредитів бізнесу - баланс відповідей став найвищим за всю історію спостережень із 2015 року.

Попит на кредити корпорацій протягом ІІІ кварталу дещо підвищився, і респонденти прогнозують його зростання в наступному кварталі на всі види кредитів бізнесу, крім валютних.

Попит населення на кредити також зріс, і банки очікують на подальше його зростання.

Боргове навантаження бізнесу, на думку респондентів, незмінно помірне, а закредитованість домогосподарств - низька.

Кредитні стандарти для бізнесу протягом ІІІ кварталу пом'якшувалися, переважно великими банками для довгострокових позик і кредитів великим підприємствам. Банки планують дещо послабити стандарти і в наступному кварталі, передусім для МСП та короткострокових позик.

Кредитні стандарти для споживчих позик також пом'якшено, водночас для іпотеки вони не змінилися. Надалі банки очікують пом'якшення стандартів і для споживчих кредитів, і для іпотеки.

Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому збільшився, для кредитів домогосподарствам - підвищився для іпотеки, однак майже не змінився для споживчих позик.

Згідно з оцінками банків протягом кварталу збільшилися операційний та кредитний ризики, натомість вперше з початку 2021 року зафіксовано послаблення валютного ризику. У наступному кварталі респонденти очікують на зростання операційного та кредитного ризиків, а також на певне посилення валютного ризику, водночас ризик ліквідності зменшиться.