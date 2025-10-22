Фінансові новини
Долар США дорожчає до євро і фунта, дешевшає до єни
15:46 22.10.2025 |
Долар США дорожчає до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, дешевшає в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.
Підтримку американській валюті цього тижня надало ослаблення побоювань щодо якості кредитів банків США, зазначає аналітик ING Франческо Песоле. Однак, на думку аналітика, подальше зміцнення долара малоймовірне, якщо ринки не переглянуть прогнози щодо зниження ставки Федеральної резервної системи (ФРС). Наразі ринок чекає трьох зменшень ставки по 25 базисних пунктів до березня.
Драйвером перегляду очікувань може стати звіт про динаміку інфляції в США за вересень, якщо темпи зростання споживчих цін перевищать прогнози, зазначає Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal. Цей звіт буде опубліковано в п'ятницю, і аналітик вважає малоймовірним, що інфляція буде вищою за очікування.
Пара євро/долар за даними на 14:40 EET у середу торгується на рівні $1,1584 порівняно з $1,1601 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара опустився до $1,3316 з $1,3368 напередодні. Дані Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії, опубліковані в середу, засвідчили збереження інфляції в країні у вересні на рівні 3,8% у річному вираженні за підсумками третього місяця поспіль. Аналітики в середньому очікували прискорення темпів зростання споживчих цін до 4%, за даними Trading Economics.
Слабша, ніж очікувалося, інфляція в Британії підвищує очікування, що Банк Англії знову опустить ключову ставку пізніше цього року.
Вартість долара в парі з єною становить 151,76 єни проти 151,93 єни за підсумками попередніх торгів. У вівторок єна подешевшала на 0,8% до долара після затвердження кандидатури глави Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Санае Такаїті на посаду прем'єр-міністра країни.
Інвестори чекають, що Такаїті проводитиме стимулювальну бюджетну політику, зокрема, нарощуватиме держвидатки і, можливо, знижуватиме податки. Новий міністр економіки Японії Мінору Куїті в середу пообіцяв підтримувати економіку країни в умовах підвищення американських мит і посилення інфляції.
Курс долара до офшорного юаня піднявся до 7,1291 юаня з 7,1269 юаня напередодні.
