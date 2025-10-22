Європейські ринки акцій не показують єдиної динаміки

Європейські фондові індекси не показують єдиної динаміки в середу.

Трейдери оцінюють потік корпоративної звітності.

Зведений індекс найбільших компаній Європи Stoxx Europe 600 за даними на 11:55 EET в середу опустився на 0,24%, до 571,94 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,71%, іспанський IBEX 35 - 0,38%. Німецький DAX втрачає 0,24%, французький CAC 40 - 0,68%, італійський FTSE MIB - 0,67%.

Дані Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії, опубліковані в середу, показали збереження інфляції в країні у вересні на рівні 3,8% у річному вираженні за підсумками третього місяця поспіль. Аналітики в середньому очікували прискорення темпів зростання споживчих цін до 4%, за даними Trading Economics.

Акції Barclays додають у ціні 3,5% під час торгів. Британський банк скоротив доподатковий прибуток у третьому кварталі на 7%, що практично збіглося з прогнозом ринку. Barclays анонсував запуск програми зворотного викупу акцій на суму 500 млн фунтів стерлінгів ($670 млн) і поліпшив річний прогноз для показника рентабельності матеріального капіталу (RoTE).

Папери італійського банку UniCredit подешевшали на 2,4%, незважаючи на його сильну звітність. UniCredit збільшив чистий прибуток у третьому кварталі на 4,7%, до 2,6 млрд євро, що перевершило очікування аналітиків (2,4 млрд євро). Глава банку Андреа Орчел заявив, що UniCredit переглядає довгостроковий план і має намір підвищити цільові показники. В інтерв'ю CNBC Орчел також зазначив, що не відмовився від планів купівлі Commerzbank.

Капіталізація Heineken збільшилася на 1,8%. Одна з найбільших пивоварних компаній світу скоротила виручку в третьому кварталі 2025 року на 4% через зниження продажу пива. Однак динаміка скоригованої виручки Heineken виявилася кращою за прогнози ринку. Компанія чекає "стриманого зниження" продажів цього року.

Ринкова вартість L'Oreal SA впала на 5,2%. Французький виробник косметики збільшив продаж у минулому кварталі на 0,5%, до 10,34 млрд євро, що не виправдало очікувань експертів (10,45 млрд євро). Зростання зіставного продажу становило 4,2%, тоді як ринок прогнозував підвищення на 4,7%.

Темпи підвищення виручки французького будинку моди Hermes International у третьому кварталі також були гіршими за очікування аналітиків. Акції компанії втрачають у ціні 4,4%.

Папери британського виробника споживчих товарів Reckitt Benckiser подешевшали на 0,4%, незважаючи на те, що темпи зростання його зіставного продажу перевершили прогнози.

Вартість акцій данської фармкомпанії Novo Nordisk, яка оголосила напередодні про зміну голови ради директорів, впала на 3,4%.

