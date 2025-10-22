Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій не показують єдиної динаміки

12:46 22.10.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси не показують єдиної динаміки в середу.

Трейдери оцінюють потік корпоративної звітності.

Зведений індекс найбільших компаній Європи Stoxx Europe 600 за даними на 11:55 EET в середу опустився на 0,24%, до 571,94 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,71%, іспанський IBEX 35 - 0,38%. Німецький DAX втрачає 0,24%, французький CAC 40 - 0,68%, італійський FTSE MIB - 0,67%.

Дані Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії, опубліковані в середу, показали збереження інфляції в країні у вересні на рівні 3,8% у річному вираженні за підсумками третього місяця поспіль. Аналітики в середньому очікували прискорення темпів зростання споживчих цін до 4%, за даними Trading Economics.

Акції Barclays додають у ціні 3,5% під час торгів. Британський банк скоротив доподатковий прибуток у третьому кварталі на 7%, що практично збіглося з прогнозом ринку. Barclays анонсував запуск програми зворотного викупу акцій на суму 500 млн фунтів стерлінгів ($670 млн) і поліпшив річний прогноз для показника рентабельності матеріального капіталу (RoTE).

Папери італійського банку UniCredit подешевшали на 2,4%, незважаючи на його сильну звітність. UniCredit збільшив чистий прибуток у третьому кварталі на 4,7%, до 2,6 млрд євро, що перевершило очікування аналітиків (2,4 млрд євро). Глава банку Андреа Орчел заявив, що UniCredit переглядає довгостроковий план і має намір підвищити цільові показники. В інтерв'ю CNBC Орчел також зазначив, що не відмовився від планів купівлі Commerzbank.

Капіталізація Heineken збільшилася на 1,8%. Одна з найбільших пивоварних компаній світу скоротила виручку в третьому кварталі 2025 року на 4% через зниження продажу пива. Однак динаміка скоригованої виручки Heineken виявилася кращою за прогнози ринку. Компанія чекає "стриманого зниження" продажів цього року.

Ринкова вартість L'Oreal SA впала на 5,2%. Французький виробник косметики збільшив продаж у минулому кварталі на 0,5%, до 10,34 млрд євро, що не виправдало очікувань експертів (10,45 млрд євро). Зростання зіставного продажу становило 4,2%, тоді як ринок прогнозував підвищення на 4,7%.

Темпи підвищення виручки французького будинку моди Hermes International у третьому кварталі також були гіршими за очікування аналітиків. Акції компанії втрачають у ціні 4,4%.

Папери британського виробника споживчих товарів Reckitt Benckiser подешевшали на 0,4%, незважаючи на те, що темпи зростання його зіставного продажу перевершили прогнози.

Вартість акцій данської фармкомпанії Novo Nordisk, яка оголосила напередодні про зміну голови ради директорів, впала на 3,4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7425  0,01 0,02 41,7500  0,02 0,04
EUR 48,3850  0,09 0,18 48,4200  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес