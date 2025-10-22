Фінансові новини
НБУ незначно зміцнив довідковий курс гривні до 41,7428 грн/$1
12:44 22.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 22 жовтня 2025 року.
|Показник
|21.10.2025
|22.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7508
|41.7428
|-0.02
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 22 жовтня - 41,7441 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
