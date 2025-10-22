Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 10:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото стабілізувалися після падіння на понад 5% на тлі послаблення торговельних напружень
08:48 22.10.2025 |
Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у середу після різкого падіння на початку сесії, оскільки послаблення торговельних напружень між США і Китаєм та очікування прогресу в глобальних торговельних переговорах послабили попит на золото як безпечний актив.
Інвестори також фіксували прибутки після сильного зростання на початку цього місяця, а увага переключилася на ключові дані про інфляцію в США, які будуть опубліковані цього тижня.
О 06:21 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 4127,95 доларів за унцію, трохи відновившись після падіння до 4003,39 доларів за унцію раніше в цей день. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,9% до 4144,51 доларів за унцію.
У вівторок ціна на жовтий метал впала більш ніж на 5%, що стало найрізкішим одноденним падінням з 2020 року. Раніше цього тижня ціни підскочили до рекордного рівня в 4381,21 долара за унцію на тлі геополітичних побоювань і очікувань щодо пом'якшення монетарної політики США.
Падіння відбулося після коментарів президента США Дональда Трампа, який заявив, що майбутня зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном може принести «хорошу угоду» щодо торгівлі, хоча він і визнав, що переговори «можуть не відбутися».
Його зауваження сприяли поліпшенню настроїв на ринку і стримали попит на традиційні активи-прихистки, такі як золото.
Подальше послаблення торговельних напружень, як повідомляє індійська газета Mint, Вашингтон і Нью-Делі близькі до укладення торговельної угоди, яка знизить американські мита на індійські товари з нинішніх 50% до 15-16%, що, на думку аналітиків, сприятиме зміцненню двосторонніх економічних зв'язків і підвищенню глобальної схильності до ризику.
«Каталізатором, схоже, є фіксація прибутку на ринку, який останніми тижнями був надзвичайно перекуплений», - зазначили аналітики ING у своїй записці, додавши, що «очевидно, учасники ринку все більше нервували з приводу стійкості висхідного тренду».
Інвестори залишалися обережними напередодні оприлюднення у п'ятницю звіту про індекс споживчих цін (ІСЦ) у США, який, як очікується, надасть важливі орієнтири напередодні рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки наступного тижня.
Тривале закриття уряду США підвищило невизначеність на фінансових ринках, а також призвело до порушення календаря економічних даних.
Інші дорогоцінні та промислові метали також подешевшали на попередній сесії і в середу торгувалися в вузькому діапазоні.
Ціни на срібло зросли на 0,4% до 48,93 долара за унцію після падіння на понад 7% на попередній сесії. Ф'ючерси на срібло подорожчали на 1,2% до 48,28 доларів за унцію, а ф'ючерси на платину подешевшали на 0,3% до 1533,90 доларів за унцію.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів залишилися без змін на рівні 10 612,95 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь у США подорожчали на 0,2% до 4,96 доларів за фунт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
|Європа і Україна розробляють мирний план з 12 пунктів - ЗМІ
|Чехія стане першою країною, яка подарує Україні супутник
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report
|Ціни на золото стабілізувалися після падіння на понад 5% на тлі послаблення торговельних напружень
|Азіатські акції падають через збитки в технологічному секторі. У центрі уваги - дані про торгівлю Японії та політика прем'єр-міністра Такаїчі
|Єна зростає, оскільки падіння цін на золото викликає волатильність на ринку
|Волл-стріт завершила день змішаними результатами, оскільки прибутки підняли індекс Доу
|Бережна про зміну назву монети на «шаг»: підтримую все, що віддаляє нас від імперських символів
Бізнес
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
|Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути