Ціни на золото стабілізувалися після падіння на понад 5% на тлі послаблення торговельних напружень

08:48 22.10.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у середу після різкого падіння на початку сесії, оскільки послаблення торговельних напружень між США і Китаєм та очікування прогресу в глобальних торговельних переговорах послабили попит на золото як безпечний актив.

Інвестори також фіксували прибутки після сильного зростання на початку цього місяця, а увага переключилася на ключові дані про інфляцію в США, які будуть опубліковані цього тижня.

О 06:21 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 4127,95 доларів за унцію, трохи відновившись після падіння до 4003,39 доларів за унцію раніше в цей день. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,9% до 4144,51 доларів за унцію.

У вівторок ціна на жовтий метал впала більш ніж на 5%, що стало найрізкішим одноденним падінням з 2020 року. Раніше цього тижня ціни підскочили до рекордного рівня в 4381,21 долара за унцію на тлі геополітичних побоювань і очікувань щодо пом'якшення монетарної політики США.

Падіння відбулося після коментарів президента США Дональда Трампа, який заявив, що майбутня зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном може принести «хорошу угоду» щодо торгівлі, хоча він і визнав, що переговори «можуть не відбутися».

Його зауваження сприяли поліпшенню настроїв на ринку і стримали попит на традиційні активи-прихистки, такі як золото.

Подальше послаблення торговельних напружень, як повідомляє індійська газета Mint, Вашингтон і Нью-Делі близькі до укладення торговельної угоди, яка знизить американські мита на індійські товари з нинішніх 50% до 15-16%, що, на думку аналітиків, сприятиме зміцненню двосторонніх економічних зв'язків і підвищенню глобальної схильності до ризику.

«Каталізатором, схоже, є фіксація прибутку на ринку, який останніми тижнями був надзвичайно перекуплений», - зазначили аналітики ING у своїй записці, додавши, що «очевидно, учасники ринку все більше нервували з приводу стійкості висхідного тренду».

Інвестори залишалися обережними напередодні оприлюднення у п'ятницю звіту про індекс споживчих цін (ІСЦ) у США, який, як очікується, надасть важливі орієнтири напередодні рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки наступного тижня.

Тривале закриття уряду США підвищило невизначеність на фінансових ринках, а також призвело до порушення календаря економічних даних.

Інші дорогоцінні та промислові метали також подешевшали на попередній сесії і в середу торгувалися в вузькому діапазоні.

Ціни на срібло зросли на 0,4% до 48,93 долара за унцію після падіння на понад 7% на попередній сесії. Ф'ючерси на срібло подорожчали на 1,2% до 48,28 доларів за унцію, а ф'ючерси на платину подешевшали на 0,3% до 1533,90 доларів за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів залишилися без змін на рівні 10 612,95 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь у США подорожчали на 0,2% до 4,96 доларів за фунт.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

Бізнес