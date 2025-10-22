Азіатські акції падають через збитки в технологічному секторі. У центрі уваги - дані про торгівлю Японії та політика прем'єр-міністра Такаїчі

Азіатські фондові ринки впали в середу після двох днів різкого зростання, оскільки слабкість акцій технологічних компаній мають негативний вплив, а інвестори оцінюють останні дані про торгівлю Японії та перші сигнали щодо політики нового уряду прем'єр-міністра Санае Такаїчі.

Відступ відбувся після стриманої сесії на Волл-стріт, де індекс NASDAQ Composite знизився через збитки основних технологічних компаній. Індекс S&P 500 завершив день майже без змін, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на тлі оптимістичних корпоративних прибутків.

О 04:55 EET ф'ючерси на американські фондові індекси залишилися практично без змін.

Опубліковані в середу дані про торгівлю Японії показали, що експорт зріс вперше за п'ять місяців, але не виправдав прогнозів ринку. Імпорт різко зріс вище очікувань, що призвело до несподіваного торгового дефіциту в розмірі 234,6 млрд ієн ($1,54 млрд).

«Сьогоднішні дані про торгівлю були в цілому позитивними для зростання. Слабкість експорту США була більш ніж компенсована сильним попитом з боку решти світу», - зазначили аналітики ING у своїй записці.

«Ми обережно очікуємо поступової нормалізації експорту до США в найближчому майбутньому», - додали вони.

Політичні події в Токіо також привернули увагу ринку після того, як у вівторок Санае Такаїчі офіційно присягнула як перша жінка-прем'єр-міністр Японії.

До її 19-членного кабінету входять міністр фінансів Сацукі Катаяма та міністр закордонних справ Тошіміцу Мотегі, а міністром оборони призначено Шінджіро Коїдзумі.

Такаїчі пообіцяла відродити політику в стилі «Абеноміки», зосереджену на фіскальному стимулюванні та економічній безпеці, але інвестори обережно ставляться до здатності уряду збалансувати ініціативи з економічного зростання з великим державним боргом Японії.

«Вона матиме справу з низкою викликів, таких як боротьба з інфляційним тиском, управління регіональними геополітичними напруженнями та подолання внутрішньої політичної нестабільності», - зазначають аналітики ING.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,5% до 49 066,75 пунктів у середу після стрибка до рекордного рівня 49 945,5 пунктів на попередній сесії. Більш широкий індекс TOPIX торгувався з невеликим зростанням.

У той же час, торговельні напруження між США і Китаєм зберігаються після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від майбутньої зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном «хорошої угоди», але додав, що переговори можуть не відбутися.

Його заява знову викликала занепокоєння щодо поновлення загрози введення мит і більш широких стратегічних суперечностей між двома найбільшими економіками світу.

Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився на 0,2%, а індекс Shanghai Composite також продемонстрував незначне зниження.

Індекс Hang Seng у Гонконзі впав на 0,5%, а субіндекс Hang Seng TECH - на 0,8%.

Інвестори також були обережними напередодні оприлюднення даних про індекс споживчих цін у США, які мають бути опубліковані в п'ятницю і можуть дати підказки щодо кроків Федерального резерву наступного тижня.

Австралійський S&P/ASX 200 впав на 0,9%, а індекс Straits Times в Сінгапурі практично не змінився.

Всупереч регіональній тенденції, південнокорейський KOSPI зріс на 0,4%, залишившись нижче рекордних максимумів, досягнутих на попередній сесії.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 подорожчали на 0,2% до відкриття ринку. Газета Mint повідомила в середу, що Індія і США близькі до укладення довгоочікуваної торговельної угоди, яка може знизити мита на індійський експорт з нинішніх 50% до 15-16%.