Єна зростає, оскільки падіння цін на золото викликає волатильність на ринку

Американський долар ослаб на початку азіатських торгів у середу, відступивши від найвищого за тиждень рівня щодо японської ієни, оскільки падіння цін на золото викликало перерозподіл різних активів-прихистків.

Золото подешевшало на 2,9% до 4003,39 долара на тлі загального зниження цін на дорогоцінні метали, скасувавши зростання, яке стало найбільшим річним приростом цін на жовтий метал за майже півстоліття.

«Те, що піднімається, має опуститися», - сказав Алекс Хілл, керуючий директор Electus Financial Ltd в Окленді. «Ви мали ринок, який параболічно зростав, і в якийсь момент він отримає певне полегшення».

Американський долар ослаб на 0,2% до 151,67 єни після оприлюднення даних, які показали, що японський експорт у вересні зріс вперше за п'ять місяців.

Цього місяця єна втратила 2,5%, що є найбільшим місячним падінням щодо долара з липня, оскільки Санае Такаїчі боролася за посаду прем'єр-міністра Японії, а інвестори очікували експансійної фіскальної політики та напружених відносин з центральним банком країни.

Хоча протягом останніх кількох тижнів спостерігалася волатильність криптовалют, регіональних банків США, а тепер і золота, долар США залишався відносно стабільним, зазначив Тоні Сайкамор, аналітик ринку в IG у Сіднеї.

«Ми спостерігаємо зростання волатильності», - сказав він. «Позиціонування в багатьох класах активів є настільки насиченим, що це спричиняє такі спалахи».

Індекс долара, який вимірює силу американської валюти відносно кошика з шести валют, востаннє торгувався без змін на рівні 98,888, знизившись на 0,1% після трьох днів поспіль зростання.

Президент Дональд Трамп у вівторок відхилив прохання провідних законодавців-демократів про зустріч до закінчення тритижневого закриття уряду США.

Федеральний резерв знизить свою ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів наступного тижня і знову в грудні, згідно з опитуванням Reuters серед економістів, які залишаються глибоко розділеними щодо того, якою буде ставка на кінець наступного року.

Ф'ючерси на федеральні фонди вказують на 98,9% ймовірність зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів на засіданні центрального банку 29 жовтня, порівняно з 99,4% ймовірністю вчора, згідно з FedWatch Tool групи CME.

Євро торгувався на 0,1% сильніше на рівні 1,1606 долара, оскільки запланований саміт між президентом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним був відкладений після того, як Росія відхилила пропозицію про негайне припинення вогню в Україні.

Курс фунта стерлінгів залишився без змін на рівні 1,3368 долара напередодні оприлюднення даних про інфляцію за вересень, яке відбудеться пізніше сьогодні.

Австралійський долар залишився стабільним на рівні 0,6491 долара, а новозеландський долар - на рівні 0,5745 долара.