Волл-стріт завершила день змішаними результатами, оскільки прибутки підняли індекс Доу

Американські акції у вівторок закрилися змішаними результатами, а індекс Доу вирвався вперед, оскільки низка солідних прибутків привернула інвесторів до промислових компаній і виробників капітальних товарів.

Індекс S&P 500 практично не змінився на момент закриття торгів, тоді як слабкість акцій компаній, що займаються технологічним розвитком і виробництвом мікрочіпів, призвела до номінального зниження індексу Nasdaq, що в основному складається з акцій технологічних компаній.

«Ми перебуваємо в стані певної невизначеності, коли ніхто не має чіткої думки щодо чогось», - сказав Майкл Грін, головний стратег Simplify Asset Management у Філадельфії. «Це відображається у зниженій реакції на несподівані прибутки».

Сезон звітності за третій квартал набрав обертів, і такі корпоративні гіганти, як General Motors, GE Aerospace, 3M і Coca-Cola, опублікували загалом оптимістичні результати. Але з огляду на те, що основні американські фондові індекси коливаються поблизу рекордних максимумів, а оцінки вартості акцій є завищеними, оптимістичні результати самі по собі можуть виявитися недостатніми для підтримки апетиту інвесторів до ризику.

«Прибутки кращі, ніж очікувалося, оскільки компанії продовжують дещо збільшувати маржу, що свідчить про те, що (компанії) мають перекладати мита на імпортерів», - сказав Грін, додавши, що «сьогодні немає нічого, що б свідчило про те, що десь висловлюється сильна думка».

General Motors підвищила свій прогноз і пом'якшила очікуваний вплив мит. Акції автовиробника підскочили на 14,9%.

Акції Coca-Cola подорожчали на 4,1% після того, як стабільний споживчий попит забезпечив кращі, ніж очікувалося, результати, а виробник 3M піднявся на 7,7% після підвищення прогнозу на весь рік, підкріпленого фокусом на продуктах з більш високою маржею та контролем витрат.

Аерокосмічні та оборонні компанії Lockheed Martin, Northrop Grumman і RTX підвищили свої прогнози, скориставшись стабільним попитом на військову техніку.

Індекс S&P 1500 Aerospace/Defense зріс на 1,9%.

Netflix впав на 5,8% у подовжених торгах після того, як стрімінгова компанія не досягла цільових показників прибутку.

Наразі 78 компаній з індексу S&P 500 опублікували свої фінансові результати. З них 87% перевершили очікування Уолл-стріт. За даними LSEG, аналітики зараз прогнозують сукупне зростання прибутку S&P 500 у третьому кварталі на 9,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що перевищує їхній прогноз на 8,8% станом на 1 жовтня.

Цього тижня також очікуються гучні результати від Tesla, IBM, Procter & Gamble та Intel.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 218,16 пунктів, або 0,47%, до 46 924,74, S&P 500 піднявся на 0,22 пункту, або 0,00%, до 6 735,35, а Nasdaq Composite втратив 36,88 пункту, або 0,16%, до 22 953,67.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли акції компаній сектору споживчих товарів та промисловості, а найбільше втратили акції комунальних підприємств.

Акції Warner Brothers Discovery різко зросли після того, як компанія оголосила, що розглядає можливість повного продажу, посилаючись на інтерес з боку кількох потенційних покупців, в рамках останніх змін у медіа-секторі. Наприкінці сесії рада директорів відхилила пропозицію Paramount Skydance. Акції компанії підскочили на 11,0%.

Урядова криза, яка триває вже третій тиждень, залишила інвесторів, економістів і політиків в невіданні через відсутність офіційних даних, що ускладнює роботу Федеральної резервної системи, яка залежить від даних.

Незважаючи на це, центральний банк до кінця року ще двічі знизить базову процентну ставку на 25 базисних пунктів, згідно з опитуванням економістів, проведеним Reuters, які залишаються розділеними щодо подальших кроків ФРС у 2026 році.

Президент США Дональд Трамп також висловився в позитивному тоні щодо торгівлі, заявивши, що сподівається досягти «справедливої угоди» з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, при цьому применшуючи напруженість навколо Тайваню.

Ринки будуть стежити за майбутньою зустріччю Трампа з Сі в кулуарах економічного саміту, який відбудеться наступного тижня в Південній Кореї.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,27 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 302 нових максимуми та 47 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 2203 акції подорожчали, а 2454 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,11 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 20 нових 52-тижневих максимумів і жодного нового мінімуму, тоді як індекс Nasdaq Composite зафіксував 56 нових максимумів і 63 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,73 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,26 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.

