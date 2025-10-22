Мінфін розмістив ОВДП на ₴14,9 мільярда

Міністерство фінансів України 21 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,9 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні держава залучила 14,9 млрд грн до бюджету завдяки розміщенню на аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 4,2 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 5,3 млрд грн під 17,1% з погашенням через 1,8 року та 5,4 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3,2 року.
Зазначається, що за результатами вже трьох жовтневих аукціонів Мінфін залучив 57,8 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року - 466,2 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|143*
|144
|145
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000237416
| Дорозміщення UA4000237424
| Дорозміщення UA4000237556
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 21.10.2025
| 21.10.2025
| 21.10.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 22.10.2025
| 22.10.2025
| 22.10.2025
| Дата оплати відсотків
| 19.11.2025
| 24.12.2025
| 19.11.2025
| Дата оплати відсотків
| 20.05.2026
| 24.06.2026
| 20.05.2026
| Дата оплати відсотків
| 18.11.2026
| 23.12.2026
| 18.11.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 23.06.2027
| 19.05.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 17.11.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 17.05.2028
| Дата оплати відсотків
|
|
| 15.11.2028
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 81.75
| 85.50
| 89.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
|Термін обігу (днів)
|392
|609
|1 120
| Дата погашення
| 18.11.2026
| 23.06.2027
| 15.11.2028
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 3 967 657 000
| 5 225 117 000
| 7 817 449 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 967 657 000
| 5 000 000 000
| 5 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 11 382 910 000
| 12 260 388 000
| 7 925 847 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 43
| 21
| 27
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 43
| 21
| 27
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.30
| 17.00
| 17.70
| Встановлена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Середньозважена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
|Надходження до бюджету
|4 240 525 844.03
|5 275 555 745.75
|5 374 243 179.30
Дані: Мінфін України
* - військові облігації