НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін розмістив ОВДП на ₴14,9 мільярда

23:10 21.10.2025 |

Фінанси, Економіка

 
Міністерство фінансів України 21 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні держава залучила 14,9 млрд грн до бюджету завдяки розміщенню на аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 4,2 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 5,3 млрд грн під 17,1% з погашенням через 1,8 року та 5,4 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3,2 року.

Зазначається, що за результатами вже трьох жовтневих аукціонів Мінфін залучив 57,8 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року - 466,2 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону143*144145
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000237416 Дорозміщення UA4000237424 Дорозміщення UA4000237556
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 21.10.2025 21.10.2025 21.10.2025
Дата оплати за придбані облігації 22.10.2025 22.10.2025 22.10.2025
Дата оплати відсотків 19.11.2025 24.12.2025 19.11.2025
Дата оплати відсотків 20.05.2026 24.06.2026 20.05.2026
Дата оплати відсотків 18.11.2026 23.12.2026 18.11.2026
Дата оплати відсотків  23.06.2027 19.05.2027
Дата оплати відсотків   17.11.2027
Дата оплати відсотків   17.05.2028
Дата оплати відсотків   15.11.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 89.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 17.80
Термін обігу (днів)3926091 120
Дата погашення 18.11.2026 23.06.2027 15.11.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 967 657 000 5 225 117 000 7 817 449 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 967 657 000 5 000 000 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 11 382 910 000 12 260 388 000 7 925 847 000
Кількість поданих заявок, шт. 43 21 27
Кількість задоволених заявок, шт. 43 21 27
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Надходження до бюджету4 240 525 844.035 275 555 745.755 374 243 179.30

Дані: Мінфін України

* - військові облігації
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7350  0,05 0,13 41,7650  0,05 0,13
EUR 48,4700  0,08 0,16 48,5000  0,08 0,16

Бізнес