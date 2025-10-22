Мінфін розмістив ОВДП на ₴14,9 мільярда

Міністерство фінансів України 21 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні держава залучила 14,9 млрд грн до бюджету завдяки розміщенню на аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 4,2 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 5,3 млрд грн під 17,1% з погашенням через 1,8 року та 5,4 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3,2 року.

Зазначається, що за результатами вже трьох жовтневих аукціонів Мінфін залучив 57,8 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року - 466,2 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 143* 144 145 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000237416 Дорозміщення UA4000237424 Дорозміщення UA4000237556 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 21.10.2025 21.10.2025 21.10.2025 Дата оплати за придбані облігації 22.10.2025 22.10.2025 22.10.2025 Дата оплати відсотків 19.11.2025 24.12.2025 19.11.2025 Дата оплати відсотків 20.05.2026 24.06.2026 20.05.2026 Дата оплати відсотків 18.11.2026 23.12.2026 18.11.2026 Дата оплати відсотків 23.06.2027 19.05.2027 Дата оплати відсотків 17.11.2027 Дата оплати відсотків 17.05.2028 Дата оплати відсотків 15.11.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 89.00 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 17.80 Термін обігу (днів) 392 609 1 120 Дата погашення 18.11.2026 23.06.2027 15.11.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 967 657 000 5 225 117 000 7 817 449 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 967 657 000 5 000 000 000 5 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 11 382 910 000 12 260 388 000 7 925 847 000 Кількість поданих заявок, шт. 43 21 27 Кількість задоволених заявок, шт. 43 21 27 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Надходження до бюджету 4 240 525 844.03 5 275 555 745.75 5 374 243 179.30 Дані: Мінфін України * - військові облігації



