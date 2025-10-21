Авторизация

Курс долара США зростає до основних світових валют

16:16 21.10.2025 |

Фінанси

 

Курс американського долара підвищується під час торгів у вівторок, що обумовлено, зокрема, очікуваннями швидкого завершення шатдауну.

Радник Білого дому з економіки Кевін Хассетт напередодні сказав, що призупинення роботи федеральних установ США, ймовірно, закінчиться цього тижня. Позитивним фактором також стали заяви президента США Дональда Трампа про те, що він розраховує досягти торговельної угоди з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США відносно шести основних світових валют, піднімається на 0,38% відносно рівня на закриття попередніх торгів. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,35%.

Євро торгується вдень у районі $1,1607 порівняно з $1,1643 на закриття минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз на рівні 176,50 єни порівняно зі 175,51 єни на кінець попереднього торгового дня.

Курс долара становить 152,07 єни проти 150,75 єни.

Японська нацвалюта дешевшає після схвалення ключовою нижньою палатою парламенту Японії кандидатури глави Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Санае Такаїті на посаду прем'єр-міністра країни. Такаїті буде першою жінкою-прем'єром в історії країни.

Такаїті є прихильницею стимулювальної бюджетної політики, і інвестори очікують, що її уряд нарощуватиме витрати. Це може ускладнити прогнозування подальшої траєкторії підвищення ключової ставки Банком Японії, зазначає Reuters.

"Різкого знецінення єни вдасться уникнути, проте помірний знижувальний тиск на неї, ймовірно, збережеться", - вважає аналітик SMBC Хірофумі Судзукі.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3374 порівняно з $1,3406 на закриття минулої сесії. Курс євро становить 0,8679 фунта проти 0,8686 фунта.

Тиск на курс британської нацвалюти чинила новина про те, що обсяг держзапозичень Великої Британії за шість місяців фінроку (квітень-вересень) досяг 99,8 млрд фунтів і перевищив очікування уряду. Це другий за величиною показник з моменту початку відстеження даних у 1993 році.

Як зазначають експерти, це підвищує ймовірність того, що наступного місяця уряд країни оголосить новий раунд збільшення податків і скорочення витрат, щоб обмежити зростання держборгу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7350  0,05 0,13 41,7650  0,05 0,13
EUR 48,4700  0,08 0,16 48,5000  0,08 0,16

