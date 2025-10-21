Фінансові новини
- |
- 21.10.25
- |
- 14:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські ринки акцій переважно підвищуються
12:45 21.10.2025 |
Європейські фондові індекси переважно підвищуються у вівторок, виняток становить німецький індикатор.
Сигнали ослаблення напруженості у відносинах США і Китаю сприяють зростанню апетиту до ризику. Американський президент Дональд Трамп напередодні висловив упевненість, що Вашингтон і Пекін зможуть дійти справедливої торговельної угоди. Він, як і раніше, планує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї пізніше цього місяця. Міністр фінансів США Скотт Бессент проведе зустріч із віцепрем'єром Держради КНР Хе Ліфеном цього тижня.
Заява радника Білого дому з економіки Кевіна Хассетта про те, що припинення роботи уряду США, ймовірно, закінчиться цього тижня, також покращила настрій трейдерів, зазначає Trading Economics.
Британський FTSE 100 додає 0,21%, французький CAC 40 - 0,06%, італійський FTSE MIB - 0,66%, іспанський IBEX 35 - 0,02%. Німецький DAX втрачає 0,04%.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:05 к.ч. опустився на 0,04%, до 571,86 пункту.
Лідером зростання у зведеному індексі у вівторок є акції французького оператора платіжного сервісу Edenred SE (+13%). Виручка компанії в третьому кварталі становила 726 млн євро, що перевершило консенсус-прогноз аналітиків у 707 млн євро. Органічне зростання продажу прискорилося до 7,3% з 6,4% у першому півріччі.
Помітний підйом також демонструють папери шведського виробника високотехнологічного промислового обладнання Indutrade AB (+7,1%), банків BPER Banca (+7,1%) і Banca Popolare di Sondrio (+6,8%).
Ринкова вартість шведської Assa Abloy, що випускає системи контролю доступу, зросла на 3,3% завдяки сильній квартальній звітності компанії.
Папери оборонних компаній Європи продовжують помірно дорожчати, зокрема, німецьких Rheinmetall і Hensoldt - на 0,5%, італійської Leonardo - на 0,4%.
Капіталізація HSBC збільшилася на 1,5% на повідомленні, що банк призначив колишнього топменеджера NatWest Девіда Ліндберга главою свого підрозділу у Великій Британії.
Папери Coca-Cola HBC подорожчали на 0,4%. Компанія оголосила у вівторок, що купує 75% Coca-Cola Beverages Africa Pty. у Coca-Cola Co. і Gutsche Family Investments за $2,6 млрд.
До числа лідерів зниження серед компонентів Stoxx Europe 600 входять акції Eurofins Scientific SE (-6,1%), Genmab (-4,2%), Fresnillo (-2,8%).
Ринкова вартість Unilever опустилася на 0,5%. Нідерландський виробник товарів повсякденного попиту повідомив про перенесення термінів виділення бізнесу з випуску морозива Magnum Ice Cream Co. через шатдаун у США.
Помітне зниження під час торгів демонструють папери Zalando (-1,3%), ASML Holding (-1,2%), BASF (-1%), Deutsche Bank (-1%), SAP (-0,4%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ТОП-НОВИНИ
|Заява лідерів Європи: Лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів з РФ
|Politico: Посли ЄС вже узгодили висновки саміту щодо "репараційного кредиту" для України
|Трамп: Я не думаю, що Україна переможе у війні, але вона все ще може це зробити
|Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо «репараційної позики» Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європейські ринки акцій переважно підвищуються
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7508 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.10.25
|НБУ зменшив валютні інтервенції за тиждень на 17,9% зі гальмування ослаблення гривні
|Рекордний ріст цін на золото призупинився, оскільки інвестори фіксують прибутки
|Азіатські акції зростають на тлі оптимізму щодо торгівлі. Японія досягла нового піку перед голосуванням за прем'єр-міністра Такаїчі
Бізнес
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд