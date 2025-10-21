Європейські ринки акцій переважно підвищуються

Європейські фондові індекси переважно підвищуються у вівторок, виняток становить німецький індикатор.

Сигнали ослаблення напруженості у відносинах США і Китаю сприяють зростанню апетиту до ризику. Американський президент Дональд Трамп напередодні висловив упевненість, що Вашингтон і Пекін зможуть дійти справедливої торговельної угоди. Він, як і раніше, планує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї пізніше цього місяця. Міністр фінансів США Скотт Бессент проведе зустріч із віцепрем'єром Держради КНР Хе Ліфеном цього тижня.

Заява радника Білого дому з економіки Кевіна Хассетта про те, що припинення роботи уряду США, ймовірно, закінчиться цього тижня, також покращила настрій трейдерів, зазначає Trading Economics.

Британський FTSE 100 додає 0,21%, французький CAC 40 - 0,06%, італійський FTSE MIB - 0,66%, іспанський IBEX 35 - 0,02%. Німецький DAX втрачає 0,04%.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:05 к.ч. опустився на 0,04%, до 571,86 пункту.

Лідером зростання у зведеному індексі у вівторок є акції французького оператора платіжного сервісу Edenred SE (+13%). Виручка компанії в третьому кварталі становила 726 млн євро, що перевершило консенсус-прогноз аналітиків у 707 млн євро. Органічне зростання продажу прискорилося до 7,3% з 6,4% у першому півріччі.

Помітний підйом також демонструють папери шведського виробника високотехнологічного промислового обладнання Indutrade AB (+7,1%), банків BPER Banca (+7,1%) і Banca Popolare di Sondrio (+6,8%).

Ринкова вартість шведської Assa Abloy, що випускає системи контролю доступу, зросла на 3,3% завдяки сильній квартальній звітності компанії.

Папери оборонних компаній Європи продовжують помірно дорожчати, зокрема, німецьких Rheinmetall і Hensoldt - на 0,5%, італійської Leonardo - на 0,4%.

Капіталізація HSBC збільшилася на 1,5% на повідомленні, що банк призначив колишнього топменеджера NatWest Девіда Ліндберга главою свого підрозділу у Великій Британії.

Папери Coca-Cola HBC подорожчали на 0,4%. Компанія оголосила у вівторок, що купує 75% Coca-Cola Beverages Africa Pty. у Coca-Cola Co. і Gutsche Family Investments за $2,6 млрд.

До числа лідерів зниження серед компонентів Stoxx Europe 600 входять акції Eurofins Scientific SE (-6,1%), Genmab (-4,2%), Fresnillo (-2,8%).

Ринкова вартість Unilever опустилася на 0,5%. Нідерландський виробник товарів повсякденного попиту повідомив про перенесення термінів виділення бізнесу з випуску морозива Magnum Ice Cream Co. через шатдаун у США.

Помітне зниження під час торгів демонструють папери Zalando (-1,3%), ASML Holding (-1,2%), BASF (-1%), Deutsche Bank (-1%), SAP (-0,4%).