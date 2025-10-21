Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7508 грн/$1
12:40 21.10.2025
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 21 жовтня 2025 року.
|Показник
|20.10.2025
|21.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7672
|41.7508
|-0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 21 жовтня - 41,7565 грн.
