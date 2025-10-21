Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ зменшив валютні інтервенції за тиждень на 17,9% зі гальмування ослаблення гривні

10:41 21.10.2025 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) минулого тижня скоротив продаж доларів на міжбанківському ринку на $131,6 млн, або на 17,9% - до $602,7 млн, тоді як ослаблення гривні сповільнилося до 12,8 коп. з 37,4 коп. тижнем раніше.

Як свідчить інформація Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $74,2 млн з $36,6 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $297 млн.

В той же час на готівковому ринку, навпаки, було зафіксовано зменшення купівлі валюти населенням: з суботи по четвер негативне сальдо склало $21,3 млн проти $29,6 млн на позаминулому тижні. Купівля безготівкової валюти всі ці дні перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 41,6027 грн/$1, за три дні послабився до 41,7607 грн/$1, але завершив тиждень на рівні.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію 41,7565 грн/$1офіційного, а загальне послаблення гривні склало біля 25 коп до рівнів: купівля - біля 41,70 грн/$1, а продаж - близько 41,80 грн/$1.

Наприкінці минулого тижня агентство Bloomberg повідомило про тиск з боку Міжнародного валютного фонду щодо збільшення темпів девальвації гривні, але інформація щодо впливу цього фактору поки відсутня, хіба що в перший день торгів цього тижня гривня ще трохи подешевшала - до 41,7624 грн/$1.

"Валютний ринок України, як і раніше, перебуває під впливом стратегії контрольованої гнучкості з боку Національного банку України... З початку жовтня гривня плавно послаблюється до долара. У схожому ритмі змінюється курс на готівковому ринку", - охарактеризували ситуацію експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

Вони додали, що на міжбанківському ринку в жовтні помітне зростання попиту, і НБУ змушений збільшувати інтервенції. На думку експертів, цей тренд, з одного боку, є сезонним, адже восени зростає потреба компаній у валюті для здійснення платежів, з іншого, додатковим чинником впливу на гривню стало посилення обстрілів енергетичної та газової інфраструктури України, що призводить до зростання обсягів імпорту газу та енергетичного обладнання.

"Короткостроково (1-1,5 тижні): базовий діапазон 41,4-41,9 грн/$1 із ймовірними тяжінням до верхньої межі прогнозу", - - такий прогноз курсу на готівковому ринку дали в "КИТ Group".

Середньостроково (2-3 місяці), на думку її експертів, курс знаходитиметься в діапазоні 41,30-42,00 грн/$1. Вони вважають, що якщо ФРС піде на жовтневе зниження ставки, а ризики торговельної війни між США і Китаєм послаблять свій вплив, фундаментальний рух долара на міжнародному ринку може піти до укріплення, що також впливатиме і на курс в Україні. Проте внутрішньоукраїнський контекст очікувань продовження масштабних обстрілів інфраструктури та погіршення ситуації в енергетиці і висока потреба у зростанні обсягів імпорту може грати на більш швидке укріплення долара на українському валютному ринку.

"Довгостроково (6+ місяців): сценарій поступової девальвації гривні зберігається. За умови ритмічного надходження міжнародної допомоги орієнтир - 43,20-44,40 грн/$1 до середини 2026 року з урахуванням поточного контексту ситуації в Україні", - йдеться у коментарі "КИТ Group".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

Бізнес