Рекордний ріст цін на золото призупинився, оскільки інвестори фіксують прибутки

Ціни на золото у вівторок трохи знизилися, оскільки інвестори фіксували прибутки після того, як на попередній сесії золото досягло нового максимуму на тлі сподівань на подальше зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США та сильного попиту на безпечні активи.

О 06:56 EET спотове золото подешевшало на 0,3% до 4340,99 доларів за унцію, після того як у понеділок досягло рекордного рівня в 4381,21 долара. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишилися без змін на рівні 4357,80 доларів за унцію.

«Фіксація прибутку та зменшення попиту на безпечні активи призвели сьогодні до зниження ціни на золото... будь-яке зниження ціни на золото буде розглядатися як можливість для покупки, поки ФРС продовжує знижувати процентні ставки», - сказав головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

Згідно з інструментом CME FedWatch Tool, ринки повністю враховують зниження ставки ФРС на чверть процентного пункту цього місяця і ще одне зниження в грудні. Золото, як актив, що не приносить доходу, зазвичай добре себе показує в умовах низьких процентних ставок.

«Поточне зростання цін на золото має потенціал для подальшого зростання, за умови, що дані про індекс споживчих цін у США, які будуть опубліковані наприкінці цього тижня, не принесуть неприємних сюрпризів», - зазначив Уотер.

За даними опитування економістів, проведеного Reuters, дані, які планується опублікувати в п'ятницю після затримки через закриття уряду, мають показати, що індекс у вересні зріс на 3,1% у річному вимірі.

У понеділок уряд США продовжив припинення роботи вже 20-й день поспіль, після того як минулого тижня сенатори вдесяте не змогли вийти з глухого кута. Економічний радник Білого дому Кевін Хассетт заявив у понеділок, що припинення роботи, ймовірно, закінчиться цього тижня.

Зупинка роботи уряду затримала оприлюднення ключових економічних даних, залишивши інвесторів і політиків у інформаційному вакуумі напередодні засідання ФРС наступного тижня.

На торговельному фронті очікується, що міністр фінансів США Скотт Бессент зустрінеться з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфенгом в Малайзії цього тижня, щоб спробувати запобігти ескалації американських мит на китайські товари.

В інших секторах спотове срібло подешевшало на 1,2% до 51,83 долара за унцію, платина подешевшала на 0,7% до 1627,53 долара, а паладій подорожчав на 0,1% до 1497,62 долара.