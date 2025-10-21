Азіатські акції зростають на тлі оптимізму щодо торгівлі. Японія досягла нового піку перед голосуванням за прем'єр-міністра Такаїчі

Азіатські акції продовжили сильне зростання у вівторок, підтримані послабленням торговельних напружень між США і Китаєм та міцним лідерством Волл-стріт, тоді як японські акції досягли нових рекордних максимумів, оскільки фіскальна голубка Санае Такаїчі може стати прем'єр-міністром країни.

Основні американські фондові індекси продемонстрували сильне зростання на Волл-стріт, де послаблення побоювань щодо регіональних банків США та оптимістичні корпоративні прибутки сприяли підвищенню апетиту до ризику.

Ф'ючерси на американські фондові індекси торгувалися з невеликим підвищенням.

Японський Nikkei 225 піднявся на 1,5% до нового максимуму в 49 945,95 пунктів після зростання на понад 3% днем раніше. Більш широкий індекс TOPIX додав 0,8%, також досягнувши нового історичного максимуму.

Подальше зростання було зафіксовано, коли Санае Такаїчі майже напевно стала першою жінкою-прем'єр-міністром країни після укладення коаліційної угоди напередодні голосування правлячої партії, яке має відбутися сьогодні.

Інвестори вітали очікування, що Такаїчі, яка вважається прихильницею м'якої фіскальної політики, буде наполягати на додаткових стимулюючих заходах для підтримки крихкого відновлення Японії.

У Вашингтоні президент США Дональд Трамп заявив, що очікує укласти «дуже сильну» і «справедливу» торговельну угоду з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на майбутньому саміті АТЕС у Південній Кореї.

Це зменшило короткострокові побоювання щодо ескалації торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном та підвищило схильність інвесторів до ризику в регіоні.

Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 1,5%, а індекс Shanghai Composite - на 1,2%.

Гонконгський Hang Seng підскочив на 1,8%, а лідерами зростання стали такі технологічні гіганти, як Alibaba Group.

У Південній Кореї індекс KOSPI підскочив на 2,1% і досяг рекордного рівня 3893,06 пунктів, але втратив більшу частину приросту і на момент написання статті торгувався з підвищенням на 0,4%.

Зростання було підтримане високими прибутками в секторі напівпровідників і оптимізмом щодо глобального попиту на технології. Акції Samsung і SK Hynix у вівторок продовжили зростати.

В інших країнах індекс S&P/ASX 200 в Австралії зріс на 0,8%, а акції місцевих гірничодобувних компаній досягли рекордного рівня після того, як США і Австралія підписали новий пакт про постачання критично важливих мінералів, спрямований на зменшення залежності від Китаю.

Індекс Straits Times в Сінгапурі підскочив на 1,4%, а індекс Nifty 50 в Індії зріс на 0,5%.