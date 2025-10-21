Єна насторожі перед голосуванням парламенту за наступного прем'єр-міністра

Єна залишалася стабільною у вівторок, напередодні голосування парламенту Японії, яке відбудеться сьогодні і яке майже напевно призведе до того, що консерваторка Санае Такаїчі стане першою жінкою-прем'єр-міністром країни.

На початку азіатської сесії валюти в основному залишалися в межах діапазону, а долар майже не змінився, оскільки тривале закриття уряду США змусило інвесторів діяти наосліп, не маючи даних напередодні засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.

Єна зміцнилася на 0,1% до 150,61 за долар, трохи подешевшавши на попередній сесії, оскільки інвестори очікують, що ймовірне призначення Такаїчі прем'єр-міністром - після підтримки з боку правої опозиційної партії Ісін - може збільшити державні витрати і затьмарити перспективи підвищення ставок Банком Японії (БЯ).

«Припустимо, що сьогодні Такаїчі буде затверджено на посаді прем'єр-міністра, що з цього випливає? Зокрема, це стосується сигналів щодо монетарної політики, а також потенційних змін у фіскальній політиці, а також розуміння того, які умови, якщо такі є, партія Ісін змогла виторгувати у ЛДП як умову формування коаліції», - сказав Рей Атрілл, керівник відділу валютних досліджень Національного банку Австралії (NAB).

«Я думаю, що це може спричинити певну волатильність єни».

Такаїчі остаточно затвердив план призначення колишнього міністра регіонального відродження Сацукі Катаяма на посаду міністра фінансів, повідомив у вівторок телеканал FNN.

Фунт стерлінгів коштував 1,3408 долара, а євро подорожчав на 0,08% до 1,1651 долара, чому дещо сприяло послаблення політичної невизначеності у Франції.

Індекс долара США практично не змінився і склав 98,55, а австралійський долар подорожчав на 0,13% до 0,6521 долара.

Загальний настрій на ринку був в основному оптимістичним після того, як президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що він сподівається досягти справедливої торговельної угоди з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, а економічний радник Білого дому Кевін Хассет окремо заявив, що 20-денне закриття федерального уряду США, ймовірно, закінчиться цього тижня.

Нервозність щодо кредитних ризиків американських банків також дещо зменшилася.

Однак оптимізм не зміг суттєво вплинути на валюти, оскільки інвестори в основному перебували в стані готовності напередодні низки ризикових подій наступного тижня, головним з яких є засідання ФРС з питань монетарної політики.

«Я вважаю, що наступний тиждень буде набагато важливішим з точки зору ризиків», - сказав Атрілл з NAB.

«З огляду на поточні ціни на ринках... ризик полягає в тому, що коментарі щодо зниження ставок наступного тижня можуть викликати сумніви щодо поточної впевненості в подальших кроках у грудні», - сказав він про очікування щодо зниження ставок ФРС.

Що стосується інших валют, то новозеландський долар подорожчав на 0,12% до 0,5752 долара, а офшорний юань залишився стабільним на рівні 7,1216 за долар.