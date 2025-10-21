Волл-стріт завершила день різким зростанням, оскільки оптимізм щодо прибутків стимулює схильність до ризику

Американські акції стрибнули вгору в понеділок, причому значну частину зростання забезпечили акції фінансових і технологічних компаній, оскільки оптимістичні квартальні результати відновили схильність до ризику, а інвестори стали менше побоюватися якості кредитів регіональних банків.

Широке зростання призвело до різкого підвищення всіх трьох основних індексів акцій США. Індекс малих компаній Russell 2000 перевершив свої більші аналоги, піднявшись на 2,0%.

«Це хороший, стійкий, загальний рух, на ринку немає багато негативних факторів», - сказав Пол Нолте, старший консультант з питань багатства та ринковий стратег у Murphy & Sylvest в Елмхерсті, штат Іллінойс. «Фінансовий сектор дещо полегшився... інвестори вважають, що минулого тижня реакція на зниження була дещо надмірною».

«Що стосується ринку, то все знову чудово».

Акції Apple досягли рекордного рівня, а Meta, Netflix і Alphabet подорожчали на 1,3-3,3%.

Індекс Philadelphia Semiconductor Index побив історичний максимум, завершивши сесію зростанням на 1,6%.

Сезон звітності за третій квартал набрав обертів. Серед помітних результатів цього тижня - Tesla, Netflix, IBM, Intel, GM і Ford, а також низка інших відомих промислових компаній, включаючи аерокосмічну галузь, транспорт і диверсифіковані виробники.

Очікується, що майбутні результати регіональних банків США дадуть більш детальне уявлення про стан сектора після минулотижневого розпродажу, який був викликаний побоюваннями щодо системного кредитного стресу.

Аналітики в даний час очікують, що в третьому кварталі прибуток S&P 500 в цілому зросте на 9,3% в річному вимірі, що є поліпшенням порівняно з їх оцінкою зростання на 8,8% станом на 1 жовтня.

«Багато невизначеностей, які турбували бізнес на початку цього року, - податкове законодавство, мита - на даний момент зникли, що дозволило компаніям зосередитися на прибутку та рентабельності», - сказав Метью Кітор, керуючий партнер Keator Group, компанії з управління активами в Леноксі, штат Массачусетс.

Настрої додатково підбадьорив економічний радник Білого дому Кевін Хассетт, який заявив, що закриття федерального уряду, ймовірно, закінчиться цього тижня.

З огляду на те, що закриття федерального уряду триває вже 20 днів, інвестори та політики змушені діяти навпомацки в умовах відсутності даних. Однак у п'ятницю Міністерство праці зробить виняток і опублікує індекс споживчих цін (ІСЦ) за вересень, що дасть Федеральній резервній системі США, яка залежить від даних, уявлення про стан інфляції і, можливо, вкаже на те, наскільки мита президента Дональда Трампа впливають на зростання цін.

У рамках триваючої торговельної суперечки між Вашингтоном і Пекіном Трамп запропонував пом'якшити мита на китайські товари, якщо Пекін відновить закупівлю основних сільськогосподарських продуктів, зокрема сої. Трамп звинуватив Китай у контролі над експортом рідкісноземів, що стало причиною останнього конфлікту.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 515,97 пунктів, або 1,12%, до 46 706,58, S&P 500 піднявся на 71,12 пункту, або 1,07%, до 6 735,13, а Nasdaq Composite піднявся на 310,57 пункту, або 1,37%, до 22 990,54.

З 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільший відсотковий приріст продемонстрували комунікаційні послуги, тоді як сектори споживчих товарів першої необхідності та комунальних послуг дещо знизилися.

Серед інших змін на фондовому ринку акції Boeing подорожчали на 1,8% після того, як авіабудівник отримав дозвіл Федерального управління цивільної авіації США на збільшення виробництва літаків 737 MAX до 42 літаків на місяць.

WeightWatchers підскочив на 9,3% після оголошення компанії про партнерство з Amazon для доставки ліків для схуднення.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 4,81 до 1. На NYSE було зафіксовано 345 нових максимумів і 47 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 3599 акцій подорожчали, а 1078 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 3,34 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 23 нових 52-тижневих максимуми і 4 нових мінімуми, а індекс Nasdaq Composite - 77 нових максимумів і 69 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 17,50 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,21 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.