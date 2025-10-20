Долар США зміцнюється до єни та фунта, стабільний до євро

Курс долара США стабільний до євро, зміцнюється в парах з японською єною і фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,02%.

Інвестори оцінюють перспективи деескалації в американо-китайських торговельних відносинах після заяви президента США Дональда Трампа, що він вірить у розвиток торговельних відносин із КНР у позитивному ключі. "Я думаю, все буде добре, але для цього ми маємо укласти чесну угоду", - заявив Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News у п'ятницю.

У неділю президент США назвав несправедливими умови торгівлі його країни з Китаєм. При цьому він підтвердив, що готується до зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпінем.

Увагу трейдерів цього тижня буде спрямовано на звіт щодо інфляції в США за вересень, який вийде в п'ятницю. Через шатдаун у Штатах, як і раніше, не публікуються офіційні статдані. Бюро статистики міністерства праці США раніше повідомило, що підготує дані за споживчими цінами, незважаючи на припинення роботи через відсутність фінансування, оскільки вони необхідні для розрахунку соціальних виплат.

Дані про темп зростання цін важливі також для Федеральної резервної системи (ФРС), яка враховує їх в ухваленні рішень щодо грошово-кредитної політики. Імовірність зменшення базової ставки ФРС на засіданні в жовтні ринок оцінює у 96,7%, за даними CME FedWatch.

Євро станом на 15:12 EET торгується по $1,1658 проти $1,1655 за підсумками попередньої сесії, додаючи 0,03%.

Курс фунта до долара знижується на 0,1% від рівня закриття торгів у п'ятницю - до $1,3413.

У парі з єною долар піднімається на 0,08% - до 150,75 єни.

Член ради керуючих японського ЦБ Хадзіме Таката в понеділок знову висловився на підтримку підвищення відсоткової ставки Банку Японії, відзначивши прогрес у поверненні інфляції до цільового рівня. "Інфляція тримається на рівні 2% або вище вже три з половиною роки, - сказав він. - Зараз чудова можливість для підвищення ключової ставки".

На вересневому засіданні Банку Японії Таката пропонував підвищити ставку до 0,75% з 0,5%, проте його пропозиція не отримала підтримки.

Імовірність того, що Банк Японії підвищить процентну ставку на 25 базисних пунктів на засіданні наприкінці жовтня, ринок оцінює у 23%, за даними LSEG.

У вівторок в Японії відбудеться голосування щодо кандидатури на посаду прем'єр-міністра країни. Повідомлення, що Ліберально-демократична партія (ЛДП) і Партія інновацій Японії домовилися сформувати коаліційний уряд, підвищують вірогідність обрання на цю посаду нового лідера ЛДП Санае Такаїті, яку вважають прибічницею м'якої грошово-кредитної та податково-бюджетної політики.