Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до єни та фунта, стабільний до євро

15:46 20.10.2025 | Фінанси

Фінанси

 

Курс долара США стабільний до євро, зміцнюється в парах з японською єною і фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,02%.

Інвестори оцінюють перспективи деескалації в американо-китайських торговельних відносинах після заяви президента США Дональда Трампа, що він вірить у розвиток торговельних відносин із КНР у позитивному ключі. "Я думаю, все буде добре, але для цього ми маємо укласти чесну угоду", - заявив Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News у п'ятницю.

У неділю президент США назвав несправедливими умови торгівлі його країни з Китаєм. При цьому він підтвердив, що готується до зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпінем.

Увагу трейдерів цього тижня буде спрямовано на звіт щодо інфляції в США за вересень, який вийде в п'ятницю. Через шатдаун у Штатах, як і раніше, не публікуються офіційні статдані. Бюро статистики міністерства праці США раніше повідомило, що підготує дані за споживчими цінами, незважаючи на припинення роботи через відсутність фінансування, оскільки вони необхідні для розрахунку соціальних виплат.

Дані про темп зростання цін важливі також для Федеральної резервної системи (ФРС), яка враховує їх в ухваленні рішень щодо грошово-кредитної політики. Імовірність зменшення базової ставки ФРС на засіданні в жовтні ринок оцінює у 96,7%, за даними CME FedWatch.

Євро станом на 15:12 EET торгується по $1,1658 проти $1,1655 за підсумками попередньої сесії, додаючи 0,03%.

Курс фунта до долара знижується на 0,1% від рівня закриття торгів у п'ятницю - до $1,3413.

У парі з єною долар піднімається на 0,08% - до 150,75 єни.

Член ради керуючих японського ЦБ Хадзіме Таката в понеділок знову висловився на підтримку підвищення відсоткової ставки Банку Японії, відзначивши прогрес у поверненні інфляції до цільового рівня. "Інфляція тримається на рівні 2% або вище вже три з половиною роки, - сказав він. - Зараз чудова можливість для підвищення ключової ставки".

На вересневому засіданні Банку Японії Таката пропонував підвищити ставку до 0,75% з 0,5%, проте його пропозиція не отримала підтримки.

Імовірність того, що Банк Японії підвищить процентну ставку на 25 базисних пунктів на засіданні наприкінці жовтня, ринок оцінює у 23%, за даними LSEG.

У вівторок в Японії відбудеться голосування щодо кандидатури на посаду прем'єр-міністра країни. Повідомлення, що Ліберально-демократична партія (ЛДП) і Партія інновацій Японії домовилися сформувати коаліційний уряд, підвищують вірогідність обрання на цю посаду нового лідера ЛДП Санае Такаїті, яку вважають прибічницею м'якої грошово-кредитної та податково-бюджетної політики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

